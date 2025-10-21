Grecia, eliminada del Desafío, se despachó contra Cris y mencionó a Katiuska: "Te contradices"

Ahora bien, a raíz de la salida de Grecia del cubo de los eliminados, la cucuteña se paró al frente de las cámaras para hablar de su experiencia en el programa. Allí contó con quién tuvo más confianza, lo que aprendió de este tiempo que estuvo luchando en cada uno de los boxes y lo agradecida que está por haber participado en el Desafío Siglo XXI.

Mira también: En 'Día a Día' rechazaron jugada de Gio para provocar "expulsión de Zambrano" del 'Desafío'

Uno de los detalles que llamó la atención, fue cuando mencionó a Cris. Según indicó la modelo, le hubiera gustado decirle la razón por la que afirmó que no creía en Katiuska por haber llorado en su momento, cuando Omega estaba en un mal momento y tuvieron que estar en Playa Baja sin comida.



"Decirle de frente a Cris en pantalla, algo así tipo. En el momento que él dice cuando Katiuska está llorando, 'yo no creo en lágrimas, en el programa, no creo en las personas que lloran en el reality’. Fue como decir en ese momento, pero tú lloraste, entonces no te creo, porque te contradices. Eso se me viene a la mente, haberle dicho así en la cara, tú dices que una persona llora y que no le crees, pero tú lo hiciste. Entonces cómo hago, te creo o no”, afirmó.

Posteriormente, detalló que confió mucho en Zambrano, Manuela y Rosa, pero que en Eleazar no, por su forma de ver el juego. En este caso, llegar con estrategias y dejar a un lado el sentimiento y el hecho de ser personas, y tener la mente enfocada en el juego, según indica Grecia.

En otro aspecto, volvió a mencionar a Zambrano, con quien tuvo un vínculo muy fuerte. Indicó que extrañó no tenerlo en el nuevo equipo de Gamma, porque él era como esa persona que la ayudaba a centrarse en las pruebas y ver las cosas desde otra perspectiva.



Mira también: ¿Cargo de conciencia? Mencho tiene un gesto con Potro y Gio: les regala dinero

Publicidad

"Porque sentía como una persona que me daba como ese apoyo moral, de 'las cosas van a ser más fáciles. Yo soy relajada, me dejo llevar y no veo las cosas, porque no tenía estrategia. No me fijaba en eso, sino más bien en vivir. Él era más centrado y era como, fíjate acá y me decía 'despierta, no hagas esto, no te confíes en algunas cosas'. Esa experiencia de él sentía que me ayudaba en las competencias", añadió.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.