La Reina del Flow
La Influencer  / Salvador le ofreció un porcentaje de la pizzería a Maritza, ¿aceptó?

Salvador le ofreció un porcentaje de la pizzería a Maritza, ¿aceptó?

Salvador le reveló a Kike que habló con Maritza para retirar el contrato, pero como se sintió mal, le propuso darle el 20% de la pizzería. Frente a esto, su amigo quedó impactado.

