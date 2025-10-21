Salvador le ofreció un porcentaje de la pizzería a Maritza, ¿aceptó?

Por otra parte, Salvador le indica que están a punto de abrir nuevas sucursales y que a estas alturas no empezará a buscar una nueva imagen para la empresa. Asimismo, afirmó que ella hace muy bien su trabajo.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

