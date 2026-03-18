Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeferson Cossio, de luto
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién es el cantante puertorriqueño Ricky Martin con el que el ex de Kelly Reales le habría sido infiel - CaracolTV

La exreina de belleza Kelly Reales reveló en un reality detalles de una supuesta infidelidad de su expareja con un artista internacional, lo que generó conversación en redes sociales.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quién es el cantante puertorriqueño con el que el ex de Kelly Reales le habría sido infiel

La exreina de belleza Kelly Reales reveló en un reality detalles de una supuesta infidelidad de su expareja con un artista internacional, lo que generó conversación en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Ex de Kelly Reales le fue infiel.jpg