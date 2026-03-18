Quién es el cantante puertorriqueño con el que el ex de Kelly Reales le habría sido infiel

La exreina de belleza colombiana Kelly Reales dio a conocer un episodio relacionado con su vida personal durante su participación en el reality El desorden de Marko, grabado en Miami. En ese espacio relató una presunta infidelidad por parte de su entonces pareja, el modelo Max Barz, en la que estaría involucrado el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Mira también: Kelly Reales negó una relación con Beéle y defendió al artista: "los tienen manipulados"



Así surgieron las sospechas de la infidelidad del ex de Kelly Reales con Rycky Martin

Según su versión, las sospechas surgieron a partir de una imagen del artista en redes sociales. Un amigo cercano le señaló un detalle específico en la fotografía: un par de chanclas que coincidían con un calzado que, de acuerdo con su relato, pertenecía a Barz. Este hallazgo generó dudas que posteriormente marcaron el desarrollo de la situación.



De acuerdo con lo expuesto por Reales, las inquietudes se intensificaron durante un viaje. En ese contexto, indicó que logró ver de nuevo el mismo tipo de calzado asociado a su entonces pareja, lo que la llevó a confrontarlo directamente. En su relato, explicó que Barz negó cualquier vínculo con el cantante y descartó la versión en ese momento.





A pesar de la negación, las dudas continuaron. La relación entre ambos terminó tiempo después, aunque la exreina señaló que, tras la ruptura, continuó encontrando elementos que reforzaban sus sospechas.

Publicidad

Mira también: Ricky Martin anuncia su divorcio de Jwan Yosef tras seis años juntos

Posteriormente, Reales aseguró que logró reunir imágenes en las que se veía a Barz junto a Ricky Martin, lo que consideró como un elemento que alimentaba la versión que había planteado. Estas fotografías comenzaron a circular y se sumaron a otros comentarios que ya se habían generado previamente.

Publicidad

Entre los hechos mencionados también se incluyó un viaje a Tailandia, en el que, según lo indicado, coincidieron tanto el modelo como el cantante. Días después, Reales se habría unido a ese mismo destino, lo que incrementó las especulaciones alrededor de la situación.

Mira también: Ricky Martin regresa a los escenarios de Puerto Rico luego de tres años ausente

Hasta el momento en que se conocieron estas declaraciones, ni Max Barz ni Ricky Martin emitieron comentarios oficiales sobre lo relatado en el programa. La información permaneció basada en el testimonio presentado por la exreina durante el reality.

Publicidad

El tema generó conversación en plataformas digitales, donde usuarios no duraron en dar sus comentarios frente al hecho: "Fuertes declaraciones", "Quede fría", "No todo el mundo se da ese lujo", "Amiga con todo respeto, Ricky Martín es RICKY MARTÍN", entre otro Sin embargo, no se confirmaron de manera independiente los hechos narrados.

Las declaraciones se mantuvieron como parte del contenido del programa, en el que Reales compartió aspectos de su vida personal y explicó el contexto en el que surgieron sus sospechas sobre la relación pasada.

Publicidad

Mira también: Ricky Martin regresa a los escenarios de Puerto Rico luego de tres años ausente

