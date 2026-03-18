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Cómo fue el accidente que sufrió Katy Perry durante la grabación de un video musical - CaracolTV

La cantante enfrentó un momento inesperado mientras grababa una escena en la que el fuego hacía parte central de la producción y un momento que parecía parte de una escena, termino en tragedia.

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Katy Perry vivió momentos de tensión tras incendio durante grabación de su video musical

La cantante enfrentó un momento inesperado mientras grababa una escena en la que el fuego hacía parte central de la producción y un momento que parecía parte de una escena, termino en tragedia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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