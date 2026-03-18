Katy Perry vivió momentos de tensión tras incendio durante grabación de su video musical

Durante la grabación de un nuevo video musical, la cantante Katy Perry protagonizó un incidente que generó preocupación entre quienes presenciaban el rodaje y posteriormente entre usuarios en redes sociales. En un video que comenzó a circular, se observó el momento en que el fuego, que hacía parte de la escenografía, se propagó por el cuerpo de la artista.

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La grabación se llevaba a cabo en un set diseñado para incluir elementos de fuego como parte clave de la estética visual. Katy Perry apareció vestida de blanco mientras desarrollaba una escena en medio de llamas controladas, lo que inicialmente parecía una parte planeada del rodaje. La secuencia se desarrolló con normalidad durante los primeros segundos, mientras el fuego permanecía dentro de los límites previstos por la producción.

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La situación cambió cuando el fuego comenzó a expandirse de manera inesperada sobre el vestuario de la cantante. En ese momento, se evidenció un cambio en su comportamiento, ya que empezó a manifestar señales de alerta que fueron percibidas por el equipo presente en el lugar. Esto generó una reacción inmediata por parte del personal de producción.

Las personas encargadas de la grabación actuaron con rapidez para controlar la situación. Integrantes del equipo se acercaron a la artista y utilizaron los recursos disponibles para apagar las llamas. La intervención permitió detener la propagación del fuego en pocos segundos, evitando que el incidente pasara a mayores.

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El video del momento comenzó a difundirse en distintas plataformas digitales, donde usuarios comentaron lo ocurrido y analizaron las imágenes. La secuencia mostró tanto el desarrollo de la escena como la reacción del equipo técnico frente a la emergencia.

Según la información que acompañó la difusión del material, la grabación hacía parte del próximo video musical de la artista, titulado “Watch it burn”. En este proyecto, el fuego tenía un papel central dentro de la narrativa visual, lo que explicaba su presencia constante en la escenografía.

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Hasta el momento en que se conocieron las imágenes, no se reportaron detalles adicionales sobre posibles afectaciones físicas para la cantante. Tampoco se confirmaron cambios en el cronograma de producción del video tras lo sucedido.

El incidente puso en evidencia los riesgos asociados al uso de elementos como el fuego en producciones audiovisuales, incluso cuando se manejan bajo condiciones controladas. La rápida reacción del equipo permitió contener la situación dentro del set de grabación.

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