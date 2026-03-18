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Mensajes bonitos por el Día del Hombre: ideas para dedicar a papá, novio y amigos - CaracolTV

Cada 19 de marzo se celebra el Día del Hombre, una fecha en la que muchas personas aprovechan para reconocer, agradecer y enviar palabras especiales a figuras masculinas importantes en sus vidas.

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Mensajes bonitos por el Día del Hombre: ideas para dedicar a papá, novio y amigos

Cada 19 de marzo se celebra el Día del Hombre, una fecha en la que muchas personas aprovechan para reconocer, agradecer y enviar palabras especiales a figuras masculinas importantes en sus vidas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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