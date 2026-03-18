Primera canción del Mundial 2026: quién la canta y por qué Shakira desató rumores

El pasado 17 de marzo, la FIFA publicó en su cuenta oficial X, anteriormente Twitter, un adelanto de una de la canción del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá que iniciará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y llegará a su fin el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Yersey. El tema es interpretado por el destacado artista de música regional Carín León (recordado por canciones como 'Primera cita', 'Según quién', 'No es por acá', entre otros) y el rapero estadounidense Jelly Roll.

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La colaboración marca un importante momento debido a que representa la unión de los tres países en los que se desarrollará la competencia. El tema musical se sale un poco del género del artista mexicano, pues explora ritmos como el country y hip hop. Escucha aquí el adelanto del tema:

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

La canción se da a conocer en medio de rumores de un posible lanzamiento por parte de Shakira, quien ha destacado durante años por ser de las artistas más sonadas a la hora de celebrar la fiesta del fútbol. La colombiana estuvo entres mundiales de fútbol: en Alemania 2006 interpretó 'Hips don't lie' en la ceremonia de clausura; en Sudráfrica 2010 cantó 'Waka waka (Esto es África)'; y en Brasil 2014 sorprendió con 'La, la, la' en uno de los eventos principales.





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A esto se le suma el hecho, de que también hay especulaciones sobre un trabajo de Bad Bunny para el mundial teniendo en cuenta que este año ha sido decisivo en la industria gracias a su mensaje de empoderamiento latinomericano y a que faltan que se conozcan otros temas para la jornada; sin embargo, la FIFA aún no ha confirmado esta información.

Las reacciones ante 'Lighter' no se han hecho esperar: "Ni siquiera se acerca a la introducción de la canción del Mundial de 2010", "¿Y ahora qué? Norteamérica tiene literalmente el mejor elenco de artistas musicales del mundo, ¿y eligen a estos?... Lo siento, Jelly, pero esto está muy por encima de sus posibilidades", "Shakira es muy necesaria aquí", "Quiero una canción de verdad para el Mundial", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

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