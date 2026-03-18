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Cuál es la canción del Mundial México, EE. UU., Canadá: escucha 'Lighter' de Carin León - CaracolTV

El mexicano Carin León y el estadounidense Jelly Roll fueron elegidos para unir sus voces y preparar este éxito musical. Escucha aquí cómo suena el himno del fútbol en esta temporada.

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Primera canción del Mundial 2026: quién la canta y por qué Shakira desató rumores

El mexicano Carin León y el estadounidense Jelly Roll fueron elegidos para unir sus voces y preparar este éxito musical. Escucha aquí cómo suena el himno del fútbol en esta temporada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Cuál es la canción del Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos y Canadá.