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Quién es la esposa de Bernardo Silva, el jugador de Portugal que jugará contra Selección Colombia - CaracolTV

Bernardo Silva, quien jugará contra la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, cometió una falta este 17 de enero en los octavos de la Champions League que lo dejó por fuera de la cancha.

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Esposa de Bernardo Silva, el portugués que enfrentará a Colombia y que fue expulsado HOY

El futbolista se encuentra casado con una modelo portuguesa, con quien ha formado un hogar. Así fue como inició su historia de amor en medio de la pandemia por COVID-19.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Ella es la esposa de Bernardo Silva, el jugador del Manchester City que fue expulsado este 17 de marzo en partido de la Champions League.