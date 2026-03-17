Esposa de Bernardo Silva, el portugués que enfrentará a Colombia y que fue expulsado HOY

Bernardo Silva volvió dar de qué hablar el 17 de marzo de 2026 al ser expulsado de los octavos de final de la Champions League, cuando el Manchester City se enfrentaba al Real Madrid. Esto debido que evitó con la mano que Vinicius hiciera un gol, lo que hizo que recibiera una tarjeta roja que lo dejó por fuera del campo de juego, provocando a su vez todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Es necesario mencionar que le jugador, que hace parte de la Selección de Portugal, se enfrentará el 27 de junio en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá contra La Tricolor.

Mira también: Pipe Bueno hizo tremenda fiesta en yate con futbolista de la Selección Colombia



Quién es la esposa de Bernardo Silva, de la Selección de Portugal

El deportista se encuentra casado con la modelo y creadora de contenido digital Ines Degener Tomas. Su historia de amor se remonta a la pandemia por COVID-19, cuando el futbolista se encontraba atravesando por una dolorosa ruptura amorosa y decidió pasar la cuarentena junto a la que ahora es su compañera de vida. El amor floreció con el tiempo, lo que hizo que en 2023 se casaran luego de tres años de relación y mientras esperaban a su primer hijo. La boda se llevó a cano en Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo en Douro, Portugal; contó con más de 250 invitados y cautivó las miradas en el escenario internacional debido a la cuota futbolística que tuvo.



En aquella ocasión, el novio entró junto a su madre, como lo dicta la tradición, pero le dio su propio toque a la ceremonia: mientras caminaba hacia al altar pidió que reprodujeran el himno de la Champions League.



Publicidad

Mira también: Cuánto cuesta el primer libro de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina



Cuántos hijos tiene Bernardo Silva, jugador del Portugal

El jugador es padre de una niña llamada Carlota, la cual nació el 29 de agosto de 2023, poco después de que contrajera matrimonio con Ines Degener Tomas. Silva constantemente comparte en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 4 millones de seguidores, contenido relacionado con su vida familiar; por lo que ha contado que, a la fecha, la bebé tiene dos añitos y ha llegado para llenar su hogar de amor y ternura.

"¡Cómo han pasado dos años tan rápido, y sin embargo, no puedo recordar la vida sin ti! Haces que cada momento sea más brillante y más hermoso. Dos años de mimos, risas, y puro amor. 💖Verte crecer ha sido la mayor alegría de nuestras vidas, y ser tu mamá es lo mejor en este mundo. 💞✨ ¡Te amamos más allá de las palabras! Feliz cumpleaños mi ángel hermoso 💝", escribió en una ocasión la modelo.

Publicidad

Mira también: Yo Me Llamo Mini Bob Marley debutó como modelo y trabajó con James Rodríguez en campaña