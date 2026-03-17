Así se veía Adam Pearson, invitado a los Óscar 2026, antes de su enfermedad: tiene gemelo

Desde que se hizo viral el caso de Adam Pearson, uno de los invitados a los Premios Óscar 2026, muchos amantes del séptimo arte han querido conocer más detalles sobre la vida del prestigioso actor, quien fue diagnosticado hace años con neurofibromatosis, un trastorno genético que provoca la aparición de tumores benignos en diferentes partes del sistema nervioso y manchas en la piel.

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Cómo se vía Adam Pearson antes de la neurofibromatosis

Aunque en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 50 mil seguidores, no tiene publicaciones que muestren momentos previos a su enfermedad, sí ha ofrecido imágenes a medios de comunicación internacionales en donde expone cómo se veía en su infancia, antes de ser diagnosticado por los especialistas. De hecho, también aparece acompañado de su hermano gemelo Neil Pearson, que no tiene su condición de salud y permanece sano.



Adam creció en Croydon, al sur de Londres. A los 5 años sufrió un golpe en la cabeza que nunca terminó de sanar. Después se enteró que tenía esta enfermedad, por lo que a los 8 años ya lucía muy diferente a su hermano y empezó a notar cambios evidentes en su aspecto físico. Según informó para algunos portales, se ha sometido a alrededor de 30 cirugías para retirarse los tumores y ha sido víctima de bullying desde temprana edad; por eso, el hecho de haber sido invitado a la ceremonia de los Óscar el pasado 15 de marzo fue un gran logro en su carrera.



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A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista le extendió su agradecimiento a los organizadores por tenerlo en cuenta y llevar un mensaje de inclusión y empatía al mundo entero: "Gran agradecimiento a La Academia por una ceremonia fantástica. Estoy muy agradecido y afortunado de poder hacer esto para vivir", escribió junto a una galería de fotos en donde se le aprecia disfrutando de la velada.

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Adam recibió múltiples elogios en redes sociales por su aparición en la alfombra roja: "Se ve increíble, qué experiencia", "Único e inigualable", "Como pez en el agua, te ves maravilloso", "Un genio. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Gracias por darnos el ejemplo de seguir adelante a los que padecemos Neurofibromatosis. 💙💜 Gracias ✨️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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