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Así se veía Adam Pearson, invitado a los Óscar 2026, antes de su enfermedad: tiene gemelo - CaracolTV

El actor de 'Un hombre diferente' visibilizó su lucha contra la neurofibromatosis en la edición número 98 de los premios entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

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Así se veía Adam Pearson, invitado a los Óscar 2026, antes de su enfermedad: tiene gemelo

El actor de 'Un hombre diferente' visibilizó su lucha contra la neurofibromatosis en la edición número 98 de los premios entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Así lucía Adam Pearson, actor invitado a los Óscar 2026, antes de la neurofibromatosis.