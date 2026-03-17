Juancho de la Espriella será sometido a un cirugía tras ingresar a clínica de urgencia

El reconocido acordeonero colombiano se encuentra actualmente bajo observación médica en una clínica de Bogotá, luego de haber presentado algunas molestias de salud tras su reciente regreso al país. El artista venía de cumplir con una gira internacional en Estados Unidos, donde acompañó al cantante Silvestre Dangond en una serie de presentaciones que fueron bien recibidas por el público.

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A su llegada, el músico comenzó a experimentar síntomas que llamaron su atención y lo llevaron a buscar valoración médica. Tras los exámenes correspondientes, los especialistas determinaron que se trataba de un cálculo renal, una condición que puede generar dolor significativo y requiere atención oportuna. Por esta razón, el equipo médico recomendó su hospitalización preventiva con el fin de monitorear su evolución y garantizar una intervención adecuada.

Como parte del tratamiento establecido, en los próximos días se le practicará un procedimiento médico orientado a la extracción del cálculo. Los profesionales de la salud han indicado que el proceso se está manejando de forma controlada y dentro de los parámetros habituales.

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Actualmente, Juancho se encuentra estable, con buen estado de ánimo y acompañado por su familia, quienes han estado pendientes de su evolución en todo momento, así lo dio a conocer su oficina de prensa mediante la difusión de un comunicado oficial. Además, sigue cuidadosamente cada una de las recomendaciones médicas, lo cual es fundamental para su pronta recuperación.

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En el documento también se extendió un sincero agradecimiento por las múltiples muestras de cariño, los mensajes de apoyo y la preocupación expresada por colegas, medios de comunicación y seguidores, y se informó que cualquier novedad sobre su estado de salud será informada de manera oportuna a través de los canales oficiales, manteniendo así al público al tanto de su evolución.

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Múltiples fanáticos se han pronunciado en las plataformas digitales para expresarle pronta recuperación al artista: "Mi estimado. ¿Se puede saber qué le pasó a Juancho?, ¿ninguna situación de alto riesgo? Pronta recuperación", "Ora para que se recupere, sea que tenga lo que tenga", "Buena salud", "Que se recupere pronto, lo queremos ver de nuevo en el escenario pronto", "Menos mal lo lograron controlar. Muchas bendiciones", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.