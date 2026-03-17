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De qué van a operar a Juancho de la Espriella en Bogotá: esto se sabe de su salud - CaracolTV

La oficina de prensa del destacado acordeonero se pronunció sobre su estado de salud y reveló detalles sobre el procedimiento al que será sometido en las próximas horas en Bogotá.

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Juancho de la Espriella será sometido a un cirugía tras ingresar a clínica de urgencia

La oficina de prensa del destacado acordeonero se pronunció sobre su estado de salud y reveló detalles sobre el procedimiento al que será sometido en las próximas horas en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Esto se sabe sobre la cirugía a la que será sometido Juancho de la Espriella.