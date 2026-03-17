Tortas de los 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri, no se desperdiciaron: esto pasó

Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, apareció en redes sociales el pasado 16 de marzo para presumir no solo el lujoso vehículo que le regaló su mamá y Juan Sepúlveda por motivo de sus 15 años, sino también para mostrar qué pasó con las tortas de su fiesta. La bailarina había informado que se cometió un error durante la celebración, pues no les entregaron varios ponqués a los invitados debido a que creyeron que quizás eran parte de la decoración.

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Qué hicieron Andrea Valdiri y su hija Isabella con las tortas de los 15 años

La joven informó que decidió donar algunos de estos pasteles a sus seguidores teniendo en cuenta que recibieron decenas de mensajes en donde los usuarios de Internet les pedían ayuda para poder celebrar los cumpleaños de sus propios hijos.



"Bueno, el día de mi cumpleaños habían muchas tortas. Estaba la grande y las que estaban alrededor. ¿Qué pasa? Como son muchas, por ahí yo vi que hay personitas que están cumpliendo 15 años, con Kelly en Instagram elegimos varias personas para poder entregarles un pastelito. Con esto quiero decirles que espero que les guste, que lo disfruten y que puedan compartirlo con su familia", explicó la joven.





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Asimismo, grabó el momento exacto en el que se entregaron tres tortas de cumpleaños y hasta mostró parte de cómo fueron recibidos estos obsequios por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon para agradecerle por el gesto.

La fiesta que tuvo lugar en La Serrezuela de Cartagena de Indias, generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales debido a que asistieron creadores de contenido como La Jesuu, La Blanquita, Dímelo King, entre otros. Asimismo, también contó con la participación de artistas como Mr. Black y Rafa Pérez, que se encargaron de amenizar la jornada y poner a bailar a los invitados.

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Sin embargo, lo que más se robó las miradas fueron los obsequios que se entregaron durante la jornada, pues los invitados recibieron esmeraldas y también artículos como celulares IPhone o AirDrops, lo que convirtió esta fecha como uno de los eventos más importantes de todo el año.