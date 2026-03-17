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Qué pasó con las tortas de la fiesta de 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri - CaracolTV

Al regresar a Barranquilla, Andrea Valdiri informó que sobraron varias tortas de la fiesta en Cartagena porque, según creía, los invitados pensaron que estos pasteles eran parte de la decoración.

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Tortas de los 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri, no se desperdiciaron: esto pasó

Al regresar a Barranquilla, Andrea Valdiri informó que sobraron varias tortas de la fiesta en Cartagena porque, según creía, los invitados pensaron que estos pasteles eran parte de la decoración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Qué pasó con las tortas que quedaron de la fiesta de 15 años de ISabella, hija de Andrea Valdiri.