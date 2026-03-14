Andrea Valdiri se fajó con el regalo en los 15 años de su hija: es mejor que el reloj Cartier

El pasado 13 de marzo se realizó en La Serrezuela la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de la creadora de contenido Andrea Valdiri. Al evento asistieron influenciadores, amigos cercanos y familiares de la joven.

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Entre los invitados se encontraba el cantante Rafa Pérez, quien participó en uno de los momentos centrales de la celebración. Durante la velada se realizaron dinámicas y actos que fueron grabados y difundidos posteriormente en plataformas digitales.

En redes sociales circularon videos y fotografías del evento en los que se observan diferentes espacios del lugar decorados para la ocasión, así como la participación de los asistentes en distintos momentos de la celebración. Tras la difusión de estos contenidos, en Internet surgieron comentarios relacionados con el posible valor de la fiesta.

Qué regalo le dio Andrea Valdiri a su hija Isabella Valdiri en la fiesta de sus 15 años

Uno de los momentos que más atención generó durante la celebración ocurrió cuando la bailarina presentó un obsequio para su hija frente a los invitados. En medio del evento, la influenciadora anunció la entrega de un Mini Cooper como regalo para Isabella.



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El cantante Rafa Pérez fue el encargado de dirigir una cuenta regresiva para revelar el obsequio mientras los asistentes observaban el momento. Durante la revelación, los invitados aplaudieron y se registraron fuegos artificiales en el lugar.

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'La Valdiri' explicó que el automóvil fue entregado a nombre de ella y de su pareja sentimental, Juan Sepúlveda. Tras la entrega del regalo, la menor se acercó a ambos y los abrazó frente a los asistentes.

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El automóvil no fue el único obsequio que la joven recibió en el marco de su cumpleaños. El día en que Isabella cumplió 15 años, Andrea Valdiri le entregó un reloj de la marca Cartier. Según lo mostrado por la creadora de contenido en redes sociales, la pieza está avaluada en varios millones de pesos.

Además, poco antes de la celebración principal, la influenciadora compartió otro regalo destinado a su hija. Se trató de un conjunto de joyas que mandó a elaborar de manera personalizada. Las piezas fueron creadas a partir de los dientes de leche de Isabella, que fueron utilizados como base para la fabricación de los accesorios.

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El conjunto incluyó una pulsera, un anillo, una cadena y unos aretes. La entrega de estas piezas también fue compartida en redes sociales, donde se mostraron detalles del proceso de elaboración y del momento en que la joven recibió los accesorios.