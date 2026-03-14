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Andrea Valdiri se fajó con el regalo en los 15 años de su hija: es mejor que el reloj Cartier - CaracolTV

Juan Sepúlveda, la pareja sentimental de la creadora de contenido digital, también contribuyó a darle este obsequio a la menor. Mira acá la reacción de Isabella al ver su carro.

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Andrea Valdiri se fajó con el regalo en los 15 años de su hija: es mejor que el reloj Cartier

Juan Sepúlveda, la pareja sentimental de la creadora de contenido digital, también contribuyó a darle este obsequio a la menor. Mira acá la reacción de Isabella al ver su carro.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Qué le regaló Andrea Valdiri a su hija Isabella Valdiri en su fiesta de 15 años.