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Qué le pasó a Iván Zuleta en el sepelio de su sobrina Daniela Zuleta de 15 años - CaracolTV

El destacado músico alertó a sus seguidores luego de que se conociera que presentó problemas de salud en el cementerio San Francisco de Asís en La Paz. Esto es lo que se sabe sobre su descompensación.

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Qué se sabe sobre la salud de Iván Zuleta: se descompensó en el sepelio de su sobrina

El destacado músico alertó a sus seguidores luego de que se conociera que presentó problemas de salud en el cementerio San Francisco de Asís en La Paz. Esto es lo que se sabe sobre su descompensación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Qué se sabe sobre el estado de salud de Iván Zuleta, Rey Vallenato 2025.