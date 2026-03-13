Qué se sabe sobre la salud de Iván Zuleta: se descompensó en el sepelio de su sobrina

Continúa la conmoción por la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, la sobrina de Iván Zuleta que murió a los 15 años en Valledupar el pasado lunes 9 de marzo. El sepelio se llevó a cabo en el cementerio San Francisco de Asís en La Paz, Cesar, y asistieron sus seres queridos; sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los asistentes y fanáticos en redes sociales fue la descompensación que sufrió el destacado músico.

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Qué le pasó a Iván Zuleta en el sepelio de su sobrina en Valledupar

El artista presentó una descompensación que rápidamente alertó a sus seguidores. Pese a que inicialmente se creó que había sufrido una isquemia cerebral, El Tiempo se puso en contacto con Juan Rincón Vanegas, jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, para conocer más detalles acerca del incidente. Fue así como se pudo determinar que el exponente del vallenato se encuentra actualmente en óptimas condiciones de salud.



Según relató el comunicador, efectivamente tuvo un episodio de pérdida temporal del conocimiento; sin embargo, detalló que no fue llevado a un centro de salud como se especuló al inicio, sino que fue llevado a su casa y atendido por especialistas en la salud. Al parecer, esto había sido consecuencia del calor extremo que se presentó durante la jornada y al estrés emocional al que ha estado expuesto en los últimos días.





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Es necesario mencionar que Zuleta concedió una entrevista para Noticias Caracol en donde se sinceró sobre cómo enfrenta la familia la muerte de la adolescente. De acuerdo con la información que entregó, la niña regresó del colegio, tomó un descanso en su habitación y menos de una hora después fue encontrada sin signos vitales.

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los designios de Dios y hay que respetarlos”, comentó para el citado medio.

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Por el momento, se sospecha de que se tratara de un episodio de bronco aspiración; no obstante, el caso sigue siendo investigado.

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