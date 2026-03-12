Felipe Peláez revela por qué rechazó canciones de Omar Geles antes de grabar uno de sus éxitos

En una conversación en el pódcast Historias con Ritmo, el cantante y compositor Felipe Peláez habla sobre un momento en el que el compositor vallenato Omar Geles le presentó varias canciones durante una sesión de estudio. En ese encuentro, el intérprete analiza diferentes propuestas musicales y decide no grabar algunas de ellas por la forma en que estaban construidas.

Esta es la razón por la que Felipe Peláez rechazó a Omar Geles

Según relata, en ese periodo Geles utilizaba con frecuencia coros repetitivos dentro de sus composiciones. Peláez explica que esa estructura le generaba dudas sobre el resultado final de las canciones si él las interpretaba. Por esa razón decide no incluir varias de esas piezas dentro de su repertorio en ese momento.



Entre las canciones que rechaza aparece 'Te dejé por mala', tema que posteriormente es grabado por Peter Manjarrés. Otra composición que decide no interpretar es 'Tu amor fue malo', la cual termina siendo lanzada por Jorge Celedón.

Peláez también recuerda el contexto musical de esa etapa dentro del vallenato. En ese momento tenía amplia difusión la canción 'Me gusta, me gusta', interpretada por Silvestre Dangond y también escrita por Omar Geles. El cantante explica que ese tipo de estructura musical, con coros reiterativos, ya estaba presente en el mercado y por eso buscaba interpretar canciones con una dinámica distinta.

Durante esa misma jornada de trabajo en el estudio ocurre un momento que cambia la decisión del artista. Antes de terminar la sesión, Peláez escucha otra de las composiciones que tenía Geles. Se trata de 'El amor más grande del planeta'.

En ese momento, Geles le comenta que la canción aún es una maqueta y que no está completamente terminada. A pesar de ello, el intérprete decide escucharla. Tras oír la estructura del tema identifica que esa propuesta musical encaja con el estilo que buscaba en ese periodo.

Peláez explica que al escuchar la canción siente que esa era la pieza adecuada para grabar en ese momento de su carrera. El cantante describe que la elección se produce de forma inmediata mientras se encontraban en el estudio.

El artista también señala que dentro del proceso de grabación de una canción es importante que exista una conexión entre el compositor y el intérprete. De acuerdo con su explicación, esa relación permite que la obra funcione cuando llega al público.

Las composiciones de Omar Geles continúan teniendo presencia dentro del repertorio del vallenato y varias de ellas hacen parte de la trayectoria de distintos intérpretes del género. En el caso de Peláez, algunas de esas canciones marcan momentos importantes dentro de su carrera musical y reflejan el proceso de selección que realizan los artistas antes de grabar un tema.

