Fallece Atún, el perro de Lucas Arnau, tras accidente con el carro del cantante

El cantante colombiano comparte en redes sociales la noticia de la muerte de su perro Atún, luego de varios días de atención veterinaria tras un accidente ocurrido frente a su casa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de mar, 2026
