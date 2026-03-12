Fallece Atún, el perro de Lucas Arnau, tras accidente con el carro del cantante

El colombiano Lucas Arnau informa la muerte de su perro Atún luego de varios días de atención médica tras un accidente ocurrido frente a su vivienda. El artista había contado previamente a sus seguidores que el animal resultó herido cuando su vehículo lo atropella de manera accidental mientras salía del lugar.

Asi falleció el perro de Lucas Arnau

Según lo que explica en sus redes sociales, el hecho ocurre cuando se dispone a sacar el carro de su casa. En ese momento el perro pasa por la parte trasera del vehículo y queda en medio de la maniobra. El cantante señala que todo ocurre en cuestión de segundos, por lo que no logra evitar el impacto.



Tras el accidente, Arnau traslada de inmediato al animal a una clínica veterinaria con el fin de que reciba atención médica. La situación también se hace pública a través de sus plataformas digitales, donde el cantante pide a sus seguidores que envíen mensajes y oraciones por la recuperación del perro.

En las actualizaciones que comparte posteriormente, el artista explica que Atún presenta varias complicaciones derivadas del golpe. Entre ellas se encuentra un pulmón comprometido y fracturas en sus patas, lesiones que obligan a los especialistas a realizar diferentes procedimientos para intentar estabilizar su estado de salud.

En la clínica veterinaria el perro es sometido a una cirugía con el objetivo de tratar las fracturas que sufre a causa del accidente. El equipo médico trabaja para atender las lesiones y mantener al animal bajo observación durante el proceso de recuperación.

Durante esos días el cantante continúa informando sobre la evolución del perro. En sus mensajes relata que la familia permanece atenta al proceso médico mientras esperan señales de mejoría en el estado del animal.

Sin embargo, con el paso de las horas el cuadro clínico presenta complicaciones. A pesar de la intervención y de los esfuerzos realizados por el personal veterinario, la condición del perro se deteriora debido a problemas internos derivados del accidente.

En la mañana del jueves 12 de marzo, Arnau comunica públicamente que Atún muere como consecuencia de las complicaciones. La noticia la comparte a través de un mensaje en el que recuerda la relación que mantuvo con el animal durante varios años.

En esa publicación, el cantante expresa el significado que tuvo el perro dentro de su vida personal y familiar. También menciona que Atún deja una huella permanente en su memoria y en la de quienes convivieron con él, y se despide del animal con un mensaje en el que afirma su cariño y agradece el tiempo que compartieron.

