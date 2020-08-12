En vivo
Caracol TV  / Perros

Perros

Animales domésticos. Mascotas de la casa

  • Tom Brady reveló que clonó a su perrita Junie luego de que ella muriera en 2023.
    Tom Brady reveló que clonó a su perrita Junie luego de que ella muriera en 2023.
    Foto: Instagram @tombrady
    Actualidad

    Famoso exjugador de fútbol clonó a su perrita: esta fue la escandalosa cifra que pagó

    El deportista Tom Brady solo necesitó una pequeña muestra de sangre de su mascota para obtener el material genético que copiarían en la otra perrita.

  • Críticas a famosa cantante por haber devuelto a un perrito adoptado.
    Críticas a famosa cantante por haber devuelto a un perrito adoptado.
    Foto: GettyImages e Internet
    Mascotas

    Cantante causó polémica por devolver a su perrita a un refugio luego de que se comiera su pasaporte

    A través de redes sociales se ha viralizado el caso de Lily Allen, una cantante que decidió devolver a la perrita que adoptó en la pandemia por COVID-19 debido a que cometió una travesura.

  • Perro que entiende lengua de señas se vuelve viral en redes.
    Perro que entiende lengua de señas se vuelve viral en redes.
    Foto: Captuas de pantalla TikTok @erycadias22
    Mascotas

    Perro aprendió lengua de señas para entender a su cuidadora: Así sigue las indicaciones

    Una mujer y su perro se hicieron virales en redes sociales por causa de la forma como se comunican, ya que hacen uso de la lengua de señas, lo que dejó impactados a varios cibernautas.

  • Este es el perro catalogado como el más feo del mundo.
    Este es el perro catalogado como el más feo del mundo.
    Foto: Instagram @sonoma_marin_fair
    Mascotas

    Conoce a Wild Thang, el pequinés que fue coronado como el perro más feo del mundo

    Luego de varios intentos, Wild Thang, un pequinés de ocho años, consiguió el primer puesto en el concurso El Perro Más Feo del Mundo. Estos fueron sus contrincantes.

  • Perrito de la calle se conmovió al ver a un actor que interpretaba a Jesús en el viacrucis.
    Perrito de la calle se conmovió al ver a un actor que interpretaba a Jesús en el viacrucis.
    Foto: Facebook Periodista Alex Imuchac y GettyImages
    Actualidad

    Perrito de la calle consoló a un hombre lacerado que interpretaba a Jesús en el Viacrucis

    Varios usuarios de Internet se han conmovido con el noble gesto que tuvo un perrito en Guatemala al ver que un hombre que interpretaba a Jesús estaba siendo golpeado.

  • Mascotas
    Imagen de referencia
    Freepik
    Mascotas

    Mascotas y pólvora: técnicas para evitar que tu perro o gato sufra un ataque de pánico

    Durante las celebraciones decembrinas debes extremar el cuidado de tus amigos de cuatro patas, si quieres evitar que su salud se vea afectada. Conoce cómo puedes ayudarlos a no entrar en pánico.

  • ¿Cómo identificar si tu mascota tiene dermatitis atópica?
    ¿Cómo identificar si tu mascota tiene dermatitis atópica?
    Foto: Getty Images/iStockphoto
    Mascotas

    Si tú perro o gato no paran de rascarse podrían tener dermatitis atópica

    Muchas veces asociamos que nuestras mascotas se rascan por pulgas o garrapatas. Sin embargo, este también es un síntoma de una enfermedad hereditaria en la piel llamada dermatitis atópica. 

  • bobi perro más longevo.jpeg
    Mascotas

    Conoce a Bobi, el perro más longevo del mundo que tiene 30 años

    Después de la muerte de Pebbles, una perrita que sostenía ese título, ahora Bobi es reconocido por la organización Guiness World Records como el canino más viejo del mundo y ha estado con su dueño desde que este tenía 8 años.

  • Sin título(1).png
    Mascotas

    Estas son las razas de perros más tiernas en el mundo y que se encuentran en Colombia

    Los perros se han convertido en una compañía incomparable para los seres humanos, pues además de considerarse como el mejor amigo del hombre, también llama la atención lo adorables que pueden llegar a verse.

  • Sin título.jpg
    Mascotas

    Conoce las razas de perros más inteligentes del mundo y que puedes encontrar en Colombia

    Los perros han sido considerados por el humano como el mejor amigo y gran compañía durante muchos años. Las siguientes razas además de ser consideradas las más inteligentes, se caracterizan por ser exóticas.

