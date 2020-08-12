Caracol TV Perros
Perros
Animales domésticos. Mascotas de la casa
Famoso exjugador de fútbol clonó a su perrita: esta fue la escandalosa cifra que pagó
El deportista Tom Brady solo necesitó una pequeña muestra de sangre de su mascota para obtener el material genético que copiarían en la otra perrita.
Cantante causó polémica por devolver a su perrita a un refugio luego de que se comiera su pasaporte
A través de redes sociales se ha viralizado el caso de Lily Allen, una cantante que decidió devolver a la perrita que adoptó en la pandemia por COVID-19 debido a que cometió una travesura.
Perro aprendió lengua de señas para entender a su cuidadora: Así sigue las indicaciones
Una mujer y su perro se hicieron virales en redes sociales por causa de la forma como se comunican, ya que hacen uso de la lengua de señas, lo que dejó impactados a varios cibernautas.
Conoce a Wild Thang, el pequinés que fue coronado como el perro más feo del mundo
Luego de varios intentos, Wild Thang, un pequinés de ocho años, consiguió el primer puesto en el concurso El Perro Más Feo del Mundo. Estos fueron sus contrincantes.
Perrito de la calle consoló a un hombre lacerado que interpretaba a Jesús en el Viacrucis
Varios usuarios de Internet se han conmovido con el noble gesto que tuvo un perrito en Guatemala al ver que un hombre que interpretaba a Jesús estaba siendo golpeado.
Mascotas y pólvora: técnicas para evitar que tu perro o gato sufra un ataque de pánico
Durante las celebraciones decembrinas debes extremar el cuidado de tus amigos de cuatro patas, si quieres evitar que su salud se vea afectada. Conoce cómo puedes ayudarlos a no entrar en pánico.
Si tú perro o gato no paran de rascarse podrían tener dermatitis atópica
Muchas veces asociamos que nuestras mascotas se rascan por pulgas o garrapatas. Sin embargo, este también es un síntoma de una enfermedad hereditaria en la piel llamada dermatitis atópica.
Conoce a Bobi, el perro más longevo del mundo que tiene 30 años
Después de la muerte de Pebbles, una perrita que sostenía ese título, ahora Bobi es reconocido por la organización Guiness World Records como el canino más viejo del mundo y ha estado con su dueño desde que este tenía 8 años.
Estas son las razas de perros más tiernas en el mundo y que se encuentran en Colombia
Los perros se han convertido en una compañía incomparable para los seres humanos, pues además de considerarse como el mejor amigo del hombre, también llama la atención lo adorables que pueden llegar a verse.
Conoce las razas de perros más inteligentes del mundo y que puedes encontrar en Colombia
Los perros han sido considerados por el humano como el mejor amigo y gran compañía durante muchos años. Las siguientes razas además de ser consideradas las más inteligentes, se caracterizan por ser exóticas.