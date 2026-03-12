Este es el mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ del primer reto: un romance se vio afectado

Tras el primer reto grupal de 'A Otro Nivel', cinco agrupaciones se presentan por primera vez ante los jurados. Trébol de Cuatro, Ni son de Marte Ni son de Venus, Cola de Lagarto, Flow Session y Cu4rz suben al escenario para mostrar el resultado del trabajo que realizan en equipo durante la jornada.

Luego de las presentaciones, los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco deliberan para definir cuál fue el grupo con el mejor desempeño de la noche. Tras analizar cada actuación, determinan que el grupo ganador es Cu4rz.



Mira tambien:



Así quedan los grupos de 'A Otro Nivel' tras la decisión de Kelly

Con este resultado, Kelly, líder de la agrupación, obtiene un privilegio dentro de la competencia. Su ventaja consiste en reorganizar algunos de los grupos participantes mediante intercambios de integrantes entre las diferentes formaciones.

El primer movimiento que realiza involucra al grupo Trébol de Cuatro. Kelly decide llevar a Miguel a su equipo y, a cambio, envía a Andrés al grupo del que él hacía parte anteriormente.





Posteriormente realiza un segundo cambio que afecta a Cola de Lagarto. En esta ocasión decide integrar a Isbell a Cu4rz, mientras que Camila deja el grupo ganador para ocupar su lugar en la agrupación femenina.

Publicidad

Tras confirmarse los movimientos, varios participantes reaccionan a la nueva distribución de los equipos. Miguel expresa que la decisión le genera tristeza porque implica separarse de su grupo anterior. En su explicación menciona que también le afecta la distancia con Isabella, integrante de Trébol de Cuatro, con quien había establecido un vínculo desde su primer encuentro en el escenario.

Miraa también: Los 20 grupos 'A Otro Nivel' quedan conformados, pero algunos líderes no están satisfechos

Publicidad

El cantante indica que es su amor a primera vista, esto con referencia al momento cuando la eligió para su grupo durante la etapa anterior, sintió una conexión especial. Según cuenta, esa impresión se mantuvo durante el proceso dentro del programa.

Por su parte, Isabella reconoce que entre ambos se produjo una conexión desde ese primer momento. También señala que, al participar en la competencia, eran conscientes de que podían surgir diferentes situaciones tanto dentro de los equipos como en el plano personal.

La participante menciona que el proceso dentro del programa no solo implica buscar el premio principal de la competencia, sino que también puede traer otras experiencias a lo largo del camino.

Mira también: Los participantes de ‘A Otro nivel’ que se conectaron por telepatía para formar sus grupos

Publicidad

El cambio de grupos también afecta a Isbell. La cantante señala que durante su permanencia en Cola de Lagarto había creado una relación cercana con las integrantes de esa agrupación. Además, comenta que uno de sus objetivos dentro del programa era formar parte de un grupo compuesto únicamente por mujeres.

Con la reorganización realizada por Kelly, ese escenario cambia y la participante pasa a integrar Cu4rz. Ante la reacción de Isbell, la líder del grupo ganador explica que toma la decisión debido al talento que observa en ella y a la intención de sumarla a su equipo para continuar en la competencia.

Publicidad

Mira también: Cómo se forman los grupos de ‘A Otro Nivel’ y estos son los nombres que pueden tener

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

