Este es el mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ del primer reto: un romance se vio afectado - CaracolTV

Cu4rz gana el primer reto del programa y Kelly, líder del grupo, obtiene un privilegio. Con la decisión que toma, no solo afecta a sus rivales, sino también a sus compañeros.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de mar, 2026
