Así será el primer reto grupal en ‘A Otro Nivel’: se pone a prueba los liderazgos

Tras finalizar la etapa de los botones en el programa musical, los participantes comienzan una nueva fase dentro de la competencia. Durante la ronda anterior, los 20 líderes seleccionaron a tres integrantes para completar sus equipos y conformar cuartetos que continúan en el programa.

Primer reto grupal de 'A Otro Nivel': cuatro líderes obtendrán un poder

Con los grupos ya definidos, la presentadora Cristina Hurtado anuncia el inicio del primer reto grupal. En esta etapa, cada equipo debe preparar una presentación para los jurados del programa. Para completar la actividad, los concursantes cuentan con un tiempo límite de 60 minutos.



Durante ese periodo, los integrantes deben coordinar todos los elementos necesarios para la puesta en escena. La dinámica incluye la elección de una canción, la distribución de las voces entre los cuatro participantes y la organización de los arreglos vocales que interpretarán frente al jurado.

Además de la parte musical, los grupos deben definir otros aspectos de la presentación. En ese mismo tiempo establecen el vestuario que utilizarán durante la actuación y organizan la puesta en escena que acompañará la interpretación. También deben coordinar el trabajo colectivo para estructurar la presentación que mostrarán en el escenario.





Una vez finalizado el tiempo de preparación, los grupos presentan su número ante los jurados del programa: Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco. Ellos observan cada actuación para determinar cuáles equipos cumplen con los criterios del reto planteado para esta fase de la competencia.

De los 20 grupos que participan en esta ronda, solo cuatro serán seleccionados como ganadores del reto grupal. Los equipos elegidos obtendrán un beneficio dentro de la competencia que influirá en la conformación de los grupos en las siguientes etapas del programa.

El poder obtenido será administrado por el líder de cada grupo ganador. Ese participante tendrá la posibilidad de reorganizar su equipo, lo que incluye la opción de incorporar concursantes provenientes de otros grupos.

Al mismo tiempo, la reorganización también implica la salida de algunos integrantes del equipo. De esta forma, el líder deberá tomar decisiones sobre la permanencia de los miembros que actualmente conforman su grupo.

Con esta dinámica, la competencia introduce un nuevo componente estratégico que involucra tanto el desempeño en el escenario como las decisiones que toman los líderes sobre la estructura de sus equipos. El resultado del reto no solo determina a los ganadores de la jornada, sino que también puede modificar la conformación de los grupos que continúan en la siguiente fase de 'A Otro Nivel'.

