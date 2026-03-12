Publicidad

Así será el primer reto grupal en ‘A Otro Nivel’, se ponen a prueba los lideres- CaracolTV

Con el cierre de la etapa de los botones y con todos los participantes en un grupo, Cristina Hurtado da inicio al primer reto, en donde solo tienen 60 minutos para cumplir con las indicaciones.

Así será el primer reto grupal en ‘A Otro Nivel’: se pone a prueba los liderazgos

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de mar, 2026
