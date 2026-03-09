Tres grupos de 'A Otro Nivel' se completan, pero hay diferencias entre sus integrantes

En el más reciente episodio de 'A Otro Nivel' se definen los primeros tres grupos que continúan en la competencia. Durante esta etapa, los participantes deben elegir a nuevos integrantes únicamente a partir de la voz que escuchan al otro lado del botón verde, lo que genera decisiones que luego son evaluadas por los líderes cuando todos se encuentran cara a cara.

Estos son los primeros grupos de 'A Otro Nivel' en conformarse

El primer equipo en completarse es el liderado por Frank. El grupo inicia con la participación de El Indio Ranchero, y su elección da paso para que se escoja el nombre del grupo, el cual es Ni Gabo Ni Botero.



Después de esta decisión, El Indio Ranchero tiene la tarea de seleccionar al tercer integrante del equipo. Su elección es Gerald Perdómo. Cuando Frank conoce esta decisión, expresa satisfacción con la conformación del grupo, ya que considera que las voces pueden complementarse dentro del formato de la competencia.

Posteriormente, Gerald Perdómo queda encargado de elegir al último integrante del equipo. Su selección es Valery Guzmán. Ante esto, Frank manifiesta algunas dudas sobre la combinación de estilos, debido a que Valery desarrolla su propuesta musical dentro del vallenato, lo que marca una diferencia frente a sus compañeros. Aun así, reconoce que el grupo podría funcionar como equipo en la siguiente etapa del programa.





El segundo grupo en completarse es el liderado por Canela y recibe el nombre de Notas Cruzadas. En este caso, el tercer integrante del equipo es Luisa Rey, quien es elegida por Santi durante el proceso de selección. Cuando Santi se presenta ante Canela, la líder manifiesta que había indicado previamente su intención de formar un equipo compuesto solo por hombres.

La última incorporación de este grupo es Dikui. Con la conformación final del grupo, la líder observa que existen varios géneros y estilos musicales entre los integrantes, lo que plantea el reto de encontrar una forma de acoplar las voces para las presentaciones que siguen en la competencia.

El tercer equipo en completarse es el liderado por Camille y adopta el nombre de Flow Session. El tercer integrante del grupo es Sergio David, quien es elegido por Maelo durante la etapa de selección.

Posteriormente, Sergio David asume la responsabilidad de elegir al último integrante del grupo. Su decisión es incorporar a Keylel. Aunque Camille reconoce el talento vocal del nuevo integrante, también expresa inconformidad porque su intención inicial era formar un grupo mixto compuesto por dos mujeres y dos hombres. Con la selección realizada, el equipo queda conformado por tres hombres y una mujer.

Cuando todos llegan al cubículo del equipo, se produce un intercambio entre los integrantes sobre la decisión tomada. Keylel plantea que, si existe inconformidad, es posible reconsiderar la situación para evitar conflictos dentro del grupo. Camille responde que su incomodidad está relacionada con la estrategia que tenía prevista para esta etapa del programa, aunque también reconoce que todos los integrantes cuentan con capacidades vocales para competir dentro de la siguiente fase.

