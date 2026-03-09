Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
Elecciones 2026
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cristina Hurtado de ‘A Otro Nivel’ llama la atención a participantes: deben seguir indicaciones - CaracolTV

Los concursantes no deben olvidar que al estar frente al botón no los hace líderes, sino que deben ejecutar las instrucciones dadas por los que sí lo son o podrían afectar la competencia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Cristina Hurtado de ‘A Otro Nivel’ llama la atención a participantes: deben seguir indicaciones

Los concursantes no deben olvidar que al estar frente al botón no los hace líderes, sino que deben ejecutar las instrucciones dadas por los que sí lo son o podrían afectar la competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
nota 2.jpg