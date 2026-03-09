Cristina Hurtado de ‘A Otro Nivel’ llama la atención a participantes: deben seguir indicaciones

En el escenario de 'A Otro Nivel', los participantes que quedan como sucesores de sus líderes deben asumir una función específica dentro de la competencia. Cuando los líderes no se encuentran en el momento de seleccionar nuevos integrantes para los equipos, algunos concursantes quedan encargados de ejecutar las decisiones previamente definidas por ellos. Esta dinámica implica que quienes están frente al botón no toman decisiones propias, sino que deben seguir las instrucciones que sus líderes establecieron para la conformación de los grupos.

Mira también: Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, duró tres meses sin caminar por dura condición de salud



Los participantes de 'A Otro Nivel' deben seguir las instrucciones de sus líderes

Durante el desarrollo de las audiciones se presentan situaciones en las que estas indicaciones no se aplican de forma clara. Por esta razón, la presentadora Cristina Hurtado interviene en el escenario para recordar a los concursantes cuál es el rol que deben cumplir en ese momento del proceso.



Uno de los casos ocurre con Isabella, quien forma parte del grupo de Alana, Cu4rz. Después de una de las presentaciones, la participante expresa su intención de escoger a un concursante masculino para integrarlo al equipo. Ante esta situación, Cristina Hurtado le recuerda que su líder dejó instrucciones específicas sobre el perfil de los integrantes que debía seleccionar.

Según las indicaciones entregadas por la líder del grupo, la conformación del equipo debía inclinarse únicamente por participantes femeninas. Por esta razón, la presentadora señala que la decisión no puede basarse en una preferencia personal de quien se encuentra frente al botón, sino en lo que previamente indicó la líder del grupo. La aclaración busca evitar que se generen cambios en la estrategia definida para la competencia.





Otra situación similar se presenta con La Güera, quien tiene la responsabilidad de seleccionar al tercer integrante para el grupo de Adry. Luego de elegir a Pedro Carvajal como integrante, la participante menciona que, desde su punto de vista, sería mejor que el equipo estuviera conformado por dos hombres y dos mujeres.

Publicidad

Mira también: Tres grupos de 'A Otro Nivel' se completan, pero hay diferencias entre sus integrantes

Ante estas palabras, Cristina Hurtado interviene nuevamente para precisar que la participante no debe expresar una decisión personal, sino transmitir las instrucciones que dejó la líder del equipo. La presentadora le solicita repetir la indicación teniendo en cuenta lo que Adry había señalado antes de iniciar el proceso de selección.

Publicidad

De acuerdo con las instrucciones de la líder, el grupo debía estar compuesto principalmente por mujeres. Sin embargo, también se contemplaba la posibilidad de incluir una voz masculina si aparecía un participante que cumpliera con las condiciones necesarias. Aun así, la orientación principal era mantener una mayoría femenina dentro del equipo.

La líder también había indicado que la elección debía hacerse guiándose por la conexión que generara la presentación en el escenario. Con esta aclaración, la presentadora busca mantener la coherencia con las decisiones previamente establecidas por cada líder en la competencia.

Mira también: Cómo se forman los grupos de ‘A Otro Nivel’ y estos son los nombres que pueden tener

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

