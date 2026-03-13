Exparticipantes del 'Desafío' se reencontraron para el cumpleaños de Valentina, ¿Lucho asistió?

La emprendedora apareció en su cuenta oficial de Instagram el pasado 12 de marzo para postear el video oficial de su cumpleaños número 26, celebración que tuvo lugar en Medellín, alejada de su mamá y de sus amigos en Girardot.

"No me importa lo que piensen los vecinos porque hoy es mi cumpleaños número 26. No sé qué voy a hacer hoy, pero acompáñenme. Un día conmigo en mi cumpleaños", comentó en el video. Posteriormente, mostró que la invitaron a un brunch, pidió que le hicieran un maquillaje social y fue de visita a la casa de Gero Ángel, donde la estaba esperando una sorpresa muy especial.



¿Lucho asistió al cumpleaños de Valentina, del 'Desafío del Siglo XXI'?

La dupla de Rosa en el programa de Caracol Televisión le organizó a su entrañable amiga una fiesta en casa, en la que cocinaron pizza, cantaron, bailaron y pasaron un rato agradable. Dentro de los invitados especiales estaban Manu e Isa, grandes amigas de la Súper Humana; sin embargo, en ningún punto se pudo apreciar a Lucho, el modelo con el que la joven llegó a tener una breve historia de amor.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el cumpleaños de la colombiana no se hicieron esperar, pues recordaron sus mejores momentos dentro de La Ciudad de las Cajas y le expresaron su admiración por el compromiso que demostró tener con la producción.





"Amo ver de las amistades que te rodean, ❤️ te lo mereces", "Pensaste que te ibas a quedar sin fiestica", "Feliz cumpleaños, mi guerrera chiquita, 🎉🎉🎉 Dios te bendiga 🎂", "Este es el verdadero contenido premium que necesitábamos. Jaja me encanta😍😍💜✨", "Feliz cumple, Vale, desde Panamá, saludos. Veía el Desafío por tv, hermosa,😍😍 la mejor, campeona", "Feliz y bendecido cumpleaños, ❤️ campeona, ❤️ que Dios te bendiga 🙏 con larga vida, ♥️ éxitos y bendiciones infinitas 🙏❤️🙏🌹 desde Venezuela 🇻🇪🎂😘", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Según informó, Valentina se encuentra ahora mismo en Medellín y no se sabe con certeza si planea instalarse allí indefinidamente o si regresará de nuevo a su tierra natal.

