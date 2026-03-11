¿Deisy y Rata siguen juntos después del 'Desafío'? Así celebró el subcampeón su cumpleaños 25

El subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI' reapareció en su cuenta de Instagram después de salir de La Ciudad de las Cajas para celebrar un año más de vida haciendo lo que más le apasiona: el deporte. Es necesario mencionar que la dupla de Valentina logró llegar a la Gran Final del programa, ganando de esta forma la prueba física, pero no la travesía desde Tobia, Cundinamarca, hasta Cartagena de Indias, reto que sí logró conseguir Zambrano.

Mira también: Finalista del 'Desafío' casi acaba con la vida de su padrastro por defender a su mamá



En el video se aprecia al competidor encendiendo las velitas de su torta, la cual está ubicada sobre el capo de un vehículo. A medida que el atleta corre, su edad lo persigue hasta que llega el punto en el que no puede huir de ella: "Ahora el 25 y yo somos mejores amigos. 🤷‍♂️ Enhorabuena. 🥳🎂 GRACIAS DIOS POR OTRO AÑO. 🙌🏻🙏❤️Gracias por vestirme jejej 👍✔️",, escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar, pues fanáticos y colegas que conoció en el programa como Eleazar, Rosa, Laura Madrid y Luisa Sanmiguel le han enviado mensajes de felicitaciones por esta nueva etapa de su vida: "Que Dios te dé salud y vida para que sigas disfrutando de todo lo bello y bueno que el universo te regala. Bendiciones, campeón 👏🙌", "Papito Dios me lo bendiga, rey, y lo llene de muchísimos éxitos y muchísima mas abundancia, lo admiro y lo quiero mucho, perrito🔥", "Que Dios te conceda todos tus deseos", son algunos de los mensajes que se destacan.



Mira también: Rosa, del 'Desafío', quedó irreconocible tras cambio de look: hubo una que otra crítica



¿Deisy y Rata siguen juntos después de salir del 'Desafío'?

Los jóvenes fueron vistos recientemente mientras viajaban por Villavicencio y compartían con compañeros como María C. y Valkyria; sin embargo, para el cumpleaños del Súper Humano no se mostraron juntos. Deisy publicó el 9 de marzo una galería de fotos en la playa, mientras él estaba festejando con su familia en la ciudad; a esto se le suma el hecho de que ambos publicaron historias en las que se les aprecia abordando aviones a diferentes horas, lo que ha hecho que muchos piensen que se trata de un viaje en pareja para continuar con su historia de amor.

Publicidad

Poco después, el joven mostró que estaba en San Andrés, mientras que ella se pronunció desde Cali.

Publicidad

Mira también: Luisa, del Desafío XX, presumió camioneta nueva que cuesta millones en Colombia

