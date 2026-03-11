"La historia de 'La Reina del Flow' no termina aquí": hay una luz de esperanza

El pasado 10 de marzo se transmitió el capítulo número 41 de 'La Reina del Flow 3' que mostró la despedida de Yeimy Montoya, la icónica cantante de música urbana que fue diagnosticada dos enfermedades que fueron afectando poco a poco su estado de salud. La artista tuvo la posibilidad de contarles a Charly, Erick, Ligia, el equipo de Soul & Bass y, en cierta parte, a Alma que estaba próxima a irse de este plano.

Caracol Televisión emitió una nueva promo de la producción en donde recordó los mejores momentos de la intérprete de temas como 'Fénix', 'Depredador', 'Mi sol', 'Leyenda', entre otras canciones, sobre el escenario y a medida que su historia de amor con 'El Rey del Flow' se iba cultivando con los años.

"Hay historias que no terminan, recuerdos que se niegan a abandonarnos y, aunque la razón diga que todo tiene un final, hay algo que nos dice que después de la oscuridad siempre habrá una luz de esperanza. La historia de La Reina no termina aquí", se escucha en el video.



Qué enfermedades tenía Yeimy en 'La Reina del Flow 3'

Tras abandonar la selva, librarse de Mike y recuperar su libertad, Yeimy se sometió a un chequeo médico general con el que le diagnosticaron la enfermedad de chagas, una infección parasitaria transmitida principalmente en zonas rurales. De acuerdo con el parte médico, existía la posibilidad de combatirla desde el inicio; sin embargo, como estaba secuestrada y no contaba con atención especializada, no pudo hacerse mucho.

A esto se le suma el hecho de que el doctor aseguró que los resultados de los exámenes arrojaron que tenía una enfermedad previa. Se trataba de un lupus eritematoso sistémico, una condición en la que el sistema autoinmune ataca los tejidos sanos causando daños en los órganos.

Tras enterarse que su estado era muy avanzado y que no podría seguir guardando el secreto, Yeimy le contó la verdad a Charly, añadiendo que no deseaba pasar sus últimos días de vida recluida en un centro de salud.

