'La Reina del Flow' murió, pero la historia no termina acá - CaracolTV

Yeimy Montoya, personaje interpretado por la actriz Carolina Ramírez, se despidió rodeada de Charly y sus hijos, Erick y Alma, mientras dormían plácidamente. Este fue el mensaje que 'La Reina' le dejó a su público.

"La historia de 'La Reina del Flow' no termina aquí": hay una luz de esperanza

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de mar, 2026
'La Reina del Flow' murió, pero su historia no termina aquí.