Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En vivo ‘A Otro Nivel’
Elecciones 2026
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cuánto cuesta el libro de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina y cómo se llama - CaracolTV

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, presentó su primer libro infantil. Este es el precio de 'Las Aventuras de Sami en Costarena', los detalles y el argumento de la historia,

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuánto cuesta el primer libro de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina

La hija del futbolista de la Selección Colombiana de Fútbol ha demostrado que sus pasiones están encaminadas a la vida artística, demostrando inclinación por el baile y el deporte.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Cuánto cuesta el libro de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina.