Cuánto cuesta el primer libro de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina

Salomé Rodríguez se convirtió en noticia el pasado viernes 6 de marzo al anunciar el lanzamiento de su primer libro. Se trata de un 'Las Aventuras de Sami en Costarena', un escrito en el que ha estado trabajando desde hace tiempo y que llena de orgullo a sus padres.

"Mis dos pasiones son el voley y el baile, pero muchos no saben que a mí me encanta escribir y estoy muy emocionada de mostrarles mi nuevo libro. 'Las aventuras de Sami en costarena'. Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido. Esta historia es para recordarnos que nos errores no son el fin del mundo, que está bien cambiar de opinión y siempre podemos empezar de nuevo", contó en el video de promoción.

Cuánto cuesta el libro de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina

El libro ya se encuentra disponible en todas las librerías del país. De acuerdo con la información expuesta de diferentes sitios de Internet, tiene un valor de 49 mil pesos colombianos, que convertida serían unos 13.12 dolares. Según la descripción, tiene una encuadernación rústica, su fecha de edición es de 2026 y es de marca Altea. En la ilustración se puede apreciar a una niña en la playa acompañada de su mascota.





Es necesario mencionar que durante este proceso creativo Salomé ha contado con el acompañamiento de su mamá Daniela Ospina, que no dudó en reaccionar a través de redes sociales cuando se publicó el video del anuncio:

"Tantos momentos juntas verdad... Tantas emociones que sentimos día a día, pero siempre claras con el propósito de vida que Dios nos puso, compartirlo con muchas personas desde una mirada de amor, respeto y bondad. Gracias, hija, por dejarme guiarte y porque aún con un poco de vergüenza siempre lo haces con un mensaje lindo y positivo . Estoy segura que así como amamos nosotras cada que escribíamos este libro tan real y emocional para cualquier adolescente, no siempre hay problemas, pero siempre siempre hay soluciones 🙏🏽❤️", escribió.

A sus 12 años, la pequeña ya ha demostrado el compromiso que tiene con su futuro y lo entregada que es por las cosas que la apasionan.