Qué decía la nota que Yeison Jiménez escribió a mano antes de morir en Boyacá - CaracolTV

El compositor Georgy Parra publicó una nota que recientemente encontró el equipo de trabajo del cantante, la cual fue escrita con puño y letra de 'El Aventurero'. Esto dice el escrito.

Encontraron nota que Yeison Jiménez escribió a mano antes de morir en el accidente

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de mar, 2026
Qué mensaje dejó escrito Yeison Jiménez a mano antes de morir en trágico accidente de avioneta.