Encontraron nota que Yeison Jiménez escribió a mano antes de morir en el accidente

El pasado 10 de marzo, el productor Georgy Parra apareció en su cuenta oficial de Instagram para recordar a Yeison Jiménez, teniendo en cuenta que se cumplieron dos meses desde que falleció en un trágico accidente de avioneta en Boyacá mientras viajaba con su equipo de trabajo. En la galería de fotos que compartió, dejó ver el detrás de cámaras de la grabación del tema 'MLP', lanzado en mayo de 2024.

Mira también: Reportan robo en uno de los negocios de Yeison Jiménez: "Es la primera vez que ocurre"



Reviven nota que escribió a mano Yeison Jiménez

En el primer video que posteó se observa al cantante de música popular haciendo la interpretación de la canción mientras él aprueba el resultado y le pide repetir el inicio para mejorar algunas imprecisiones. Posteriormente, mostró la nota que escribió el manzanareño; allí se lee parte de la letra de la canción, la cual está acompañada de su firma, lo que rápidamente generó nostalgia entre sus seguidores.



"Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en lo mío", reza una parte del escrito.





Parra admitió que encontró la nota hace poco tiempo y que planea enmarcarla junto a un cuadro que pintó Daniela Conde; asimismo, prometió que próximamente mostrará el resultado final.

Publicidad

Mira también: Hija de Yeison Jiménez celebró su cumpleaños sin su padre, por primera vez

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues le agradecieron por compartir este detalle con su comunidad y aprovecharon para comentar que procesar la muerte del colombiano ha sido complejo.

Publicidad

"Qué recuerdos tan hermosos, gracias por compartirlo con nosotros, Georgy🥺❤️", "Aún sigo sin superarlo 😢... 👏👏👏 Qué lindo recuerdo 👏", "¿Qué es eso tan hermoso? 🥺🥹 Gracias por compartirnos esos momentos únicos que terminan siendo una curita al corazón ❤️🫡🦁✨", "❤️ Increíble. 😢 Sentimientos encontrados", "Las leyendas nunca mueren, gracias maestro por compartirnos estos lindos recuerdos 🙏🏻🕊️😞😩😭", son algunos de los mensajes que se leen.



Quiénes eran los acompañantes de Yeison Jiménez que murieron en el accidente

Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente aéreo mientras viajaba en compañía de Jefferson Osorio, Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres. El siniestro se presentó poco después de despegar y presentar algunos problemas técnicos con la aeronave.

Mira también: Maluma destapó cómo se enteró que Yeison Jiménez había muerto; dudó en sacar canción

