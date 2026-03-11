Publicidad

Quién era Zalek, el cantante colombiano que murió en accidente de Medellín

Zalek, destacado artista colombiano de música urbana, falleció en medio de un accidente de moto en Medellín, así lo dio a conocer la oficina de prensa Gus Rincón a través de un comunicado oficial.

Quién era Zalek, el cantante que murió en trágico accidente de moto en Medellín

La oficina Gus Rincón confirmó por medio de un comunicado el fallecimiento del cantante de música urbana de 30 años, quien tenía una prometedora carrera dentro de la industria del entretenimiento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de mar, 2026
Quién era Zalek, el cantante colombiano que murió en Medellín, y qué se sabe sobre su deceso.