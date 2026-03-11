Quién era Zalek, el cantante que murió en trágico accidente de moto en Medellín

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Zalek, destacado artista colombiano que falleció en medio de un accidente de moto en Medellín, así lo dio a conocer la oficina de prensa Gus Rincón a través de las plataformas digitales, donde extendió un mensaje de condolencias a sus seres queridos y recordó los mejores momentos de su trayectoria musical.

Mira también: Murió integrante de la familia Zuleta a los 15 años: el vallenato está de luto



"Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz🕊️", es lo que se lee en la publicación. Junto a la descripción, añadieron fotos y videos de algunas de sus presentaciones y de los momentos que vivió junto a colegas, seres queridos y su público.

Quién era Zalek, el cantante que murió en accidente en Medellín

Zalek era un cantante de 30 años, reconocido por interpretar música urbana, pero también por su versatilidad para adaptarse a otros géneros. Recoge casi 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbraba a presumir sus presentaciones sobre el escenario y los logros que alcanzaba a medida que su carrera artística despegaba. Sus inicios en la música se remontan al 2016, cuando empezó publicando covers de canciones hasta que poco a poco fue encontrando su propio sello. Dentro de sus interpretaciones más famosas se encuentran 'Hasta que te conocí', 'Si antes te hubiera conocido', 'La bikina', entre otras.

Mira también: Murió destacado dentista de famosos: trabajó con Pautips, Alina Lozano y más celebridades





Llegó a trabajar de la mano de artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lú; asimismo, también demostró tener una relación cercana con figuras públicas de la talla de J Balvin, a quien le expresó su gran admiración en vida; y los creadores de contenido digital Isabella Ladera y Aron Mercury.

Publicidad

En noviembre de 2025 lanzó su sencillo 'Azolea', que tuvo una gran acogida por parte de sus fanáticos en las plataformas musicales y espacios que visitó como parte de la gira de medios.

Mira también: Murió Robert Carradine, quien interpretó al papá de Lizzie McGuire, a los 71 años

Publicidad

Diferentes admiradores, colegas y seres cercanos han acudido a sus redes para lamentar su fallecimiento: "Tan joven y talentoso. Dios lo tenga en su gloria", "Siempre con una sonrisa, listo para el trabajo", "Con esa sonrisa y una carrera llena de sueños te recordaré siempre, querido", son algunos de los mensajes que se leen.