Lady Gaga revela detalles de su boda y le pide a Bruno Mars una canción para esta fecha

La cantante Lady Gaga entregó nuevos detalles sobre su boda con su prometido Michael Polansky durante una llamada que realizó al programa Romantic Radio de Bruno Mars. La comunicación se dio en medio de la transmisión del espacio musical, cuando el artista recibió la llamada de la intérprete. Durante la conversación, la cantante indicó que su matrimonio con Polansky se celebraría pronto y aprovechó el momento para pedirle al cantante que eligiera una canción especial que pudiera dedicarle a su prometido en el contexto de ese momento importante en su vida personal.

En medio de la interacción, Bruno Mars respondió a la solicitud y señaló que la canción adecuada para dedicarle a su pareja pertenecía a su nuevo álbum. En ese momento mencionó el tema 'Risk it All' como una opción para la ocasión. Tras la elección, el artista reprodujo la canción dentro del programa radial, integrando el momento a la programación del espacio. La participación de la cantante ocurrió como parte de la dinámica del programa, en la que los invitados y oyentes suelen compartir mensajes y peticiones musicales.

La revelación sobre el matrimonio llegó meses después de que se conociera públicamente el compromiso entre Lady Gaga y Michael Polansky. La pareja anunció su compromiso en julio de 2024, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos celebrados en París. Desde entonces, la relación entre ambos se mantuvo con un manejo discreto frente a los medios de comunicación y las apariciones públicas de la pareja fueron limitadas.



Así inició la relación de Lady Gaga y su prometido

Los primeros registros de la pareja juntos se remontaron a finales de 2019. En ese momento fueron vistos compartiendo en una fiesta de Nochevieja realizada en Las Vegas. Posteriormente, a inicios de 2020, confirmaron su relación durante el fin de semana del Super Bowl que se realizó en Miami. A partir de ese momento comenzaron a aparecer juntos en diferentes ocasiones, lo que permitió identificar el avance de su relación.

Durante el periodo de confinamiento global provocado por la pandemia, la cantante y el empresario permanecieron juntos, lo que marcó una etapa importante en el desarrollo de su vínculo. En ese tiempo compartieron diferentes momentos personales mientras se mantenían alejados de eventos públicos y actividades presenciales de la industria del entretenimiento.

Con el paso de los años la relación continuó y finalmente derivó en el compromiso anunciado en 2024. Tras la reciente revelación realizada en el programa de Bruno Mars, surgieron versiones sobre el posible momento en que se celebraría la boda. Entre las posibilidades que se mencionaron se encuentra la realización del matrimonio durante los descansos de la gira Mayhem Ball, programados en abril de 2026. Hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre la fecha exacta ni el lugar en el que se llevaría a cabo la ceremonia.

