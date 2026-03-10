Publicidad

Cuándo se casa Lady Gaga boda le solicitó a Bruno Mars una dedicación

Lady Gaga habló sobre su próxima boda con Michael Polansky durante una llamada al programa Romantic Radio de Bruno Mars, donde anunció que el matrimonio se celebrará pronto y le pidió al cantante elegir una canción especial para dedicarle a su prometido.

Lady Gaga revela detalles de su boda y le pide a Bruno Mars una canción para esta fecha

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de mar, 2026
