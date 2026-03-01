Actor de 'La Reina del Flow' tiene hija que estuvo en La Voz Kids, ¿qué tan lejos llegó?

Carlos Fernández abrió su corazón en entrevista con Se Dice De Mí para contar su historia de vida: desde detalles de su infancia y juventud, hasta su trayectoria en la música y la actuación, así como aspectos de su vida personal y sentimental.

El paisa, quien también hizo parte de 'Hermanitas Calle' y de la legendaria novela 'Padres e Hijos', recordó su historia de amor con Zaira Useche como un verdadero caso de “amor a primera vista”, el cual dio como fruto tres hijas. A los dos meses de conocerse, ella quedó embarazada. Se casaron cinco años después y formaron una familia.

¿Quién es la hija de Carlos Fernández?

Actualmente, Fernández interpreta al policía Ángel Botero en 'La Reina del Flow', personaje que se convirtió en la pareja de Ligia, la mamá de Charly Flow. Lo que no muchos saben es que una de sus hijas participó en un programa de Caracol Televisión y brilló por su increíble talento y poderosa voz.

Fernández tiene tres hijas y, justamente, una de ellas fue participante de La Voz Kids en 2024. María José fue integrante del equipo de Andrés Cepeda y es apasionada de las rancheras. En su audición interpretó el tema ‘El Jinete', demostrando su talento, aunque fue eliminada en las próximas galas.



En el programa de Diva Jessurum, el músico contó con orgullo: “No le tuve que decir ni preguntar nada, ella solita se encerraba, empezaba a cantar, cantábamos juntos”. Incluso recordó que hizo lo mismo que él: se preparó sola y, cuando llegó el momento, lo acompañó en una presentación del Día del Padre, donde cantaron juntos sobre el escenario.

¿Qué condición tiene la mamá de Carlos Fernández?

Fernández también se refirió a sus padres en la entrevista: su madre es sorda y su padre tiene una pérdida auditiva casi total. Según relató, ellos se conocieron en la Asociación de Sordos, espacio en el que coincidieron y comenzaron una relación. Tiempo después decidieron conformar una familia.

El actor explicó que su madre tenía inquietudes relacionadas con el entorno en el que crecería su hijo. Le preocupaba que, al desarrollarse en un contexto rodeado de personas con discapacidad auditiva, pudiera enfrentar dificultades para relacionarse con otras personas fuera de ese círculo. Sin embargo, con el paso del tiempo esa preocupación no se materializó y Fernández creció integrándose en distintos espacios sociales y educativos.