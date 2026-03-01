Publicidad

Actor de 'La Reina del Flow' tiene hija que estuvo en La Voz Kids, ¿qué tan lejos llegó? - CaracolTV

Actor de 'La Reina del Flow' tiene hija que estuvo en La Voz Kids, ¿qué tan lejos llegó?

Carlos Fernánez, que interpreta a Ángel Botero en La Reina del Flow y que se ha ganado el corazón de los colombianos, tiene una pequeña que brilló en un programa de Caracol Televisión.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de mar, 2026
Carlos Fernández, de La Reina del Flow, tiene hija que participó en La Voz Kids