Yo Me Llamo Mini Bob Marley debutó como modelo y trabajó con James Rodríguez en campaña

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
Qué ha pasado con el niño que se presentó como Yo Me Llamo Mini Bob Marley.