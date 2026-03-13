Yo Me Llamo Mini Bob Marley debutó como modelo y trabajó con James Rodríguez en campaña

En 2025, los fanáticos de Caracol Televisión pudieron admirar y enamorarse de los más pequeños de la casa, pues se estrenó 'Yo Me Llamo Mini', un formato diseñado para que los niños se presentaran en el escenario y demostraran el gran parecido físico y vocal que tienen con sus cantantes favoritos. Uno de los más recordados es, sin duda, el imitador de Bob Marley, quien se posicionó como un de los más jóvenes de toda la competencia.

Mathías, nombre de pila del niño, cautivó por su fluido inglés al cantar temas como 'One love' y 'Is this love', pero también por su caracterización y ternura. Fue la misma Amparo Grisales la que en más de una ocasión demostró que se derretía de amor por él y le daba consejos para mejorar su rendimiento y tener una carrera prometedora frente a las cámaras.



Yo Me Llamo Mini Bob Marley debutó como actor junto a James Rodríguez

El pequeño sorprendió al aparecer en el nuevo comercial de Frutiño junto a cuatro niños más y el futbolista colombiano James Rodríguez. En el video, los niños están calentando para el partido cuando de pronto llega el capitán de La Tricolor, quien les pregunta si están listos para el encuentro deportivo. Allí, los menores explican que están todos vestidos de amarillo, el color de su escuadra, por lo que Mathías comenta que hasta están listos para tomar "salpicón amarillo", la nueva apuesta de la marca.

Su aparición en cámara generó todo tipo de reacciones entre aquellas personas que lo recuerdan por su trabajo en el Templo de la Imitación. En las redes sociales del exparticipante, que son administradas por sus padres, se brindaron detalles de cómo fue esta experiencia para él siendo menor de edad y participando en un proyecto así:

"Este comercial fue un sueño para mí. Gracias por dejarme ser parte de este proyecto. Lo disfruté muchísimo y aprendí que cuando uno sueña y no se rinde… ¡Las cosas bonitas pasan! 🎥", escribió. Es necesario mencionar que el video se transmite actualmente en los cortos a comerciales de Caracol Televisión.

Este no es el único comercial que ha hecho el niño, pues también ha participado en otros videos promocionales para marcas, por lo que ya se posiciona dentro del mercado. "Demasiado bello, lo que vienen son éxitos para este pequeñín", "Estuvo espectacular este comercial, te felicito y te admiramos infinitamente, bro 👏", "Eres un durooooo. Te amanos ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

