Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Minuto a minuto del atentado contra Miguel Uribe Turbay, así lo vivió su familia - CaracolTV

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño relatan cómo fue llegar a la clínica en la que se encontraba el político y qué pensaron la primera vez que lo vieron tras el ataque.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Minuto a minuto del atentado contra Miguel Uribe Turbay, así lo vivió su familia

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño relatan cómo fue llegar a la clínica en la que se encontraba el político y qué pensaron la primera vez que lo vieron tras el ataque.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail