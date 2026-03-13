En 'Día a Día' fingieron que habían olvidado el cumpleaños de Boyacoman: así reaccionó

Este 13 de febrero de 2026, los presentadores de 'Día a Día' se reunieron para celebrar el cumpleaños de Boyacoman, el comediante que se ha encargado de darle un toque de humor a las mañanas de los televidentes. Aunque le llevaron una torta y le expresaron los mejores deseos, inicialmente lo preocuparon, pues le hicieron creer que se les había olvidado por completo la especial fecha.

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Cómo celebró Boyacoman su cumpleaños 45 en 'Día a Día'

Carolina Soto e Iván Lalinde aprovecharon la transmisión para abrazar a su compañero de trabajo mientras Carolina Cruz y Carlos Calero le llevaban la torta de cumpleaños que mandaron a crear especialmente para él. Cuando todos estaban reunidos, la modelo tulueña se pronunció dándole los mejores deseos al comediante: "Feliz cumpleaños, Boyaquito, no se nos había olvidado, te queremos con todo el corazón, eres un ser humano maravilloso y no se nos podría olvidar este día tan especial", dijo.



Asimismo, Soto intervino para darles un poco de contexto a los televidentes que no entendían a qué se referían: "Boyaco llegó ya hace un ratico y estábamos todos acá hablando como si nada, nadie lo felicitó", mencionó.





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El integrante de 'Sábados Felices', por su parte, les agradeció a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirle en este día: "A ustedes, a mi esposita que desde las 4:30 a. m. se levantó a hacerme el desayuno de cumpleaños, a los primeros que me llamaron que fueron los de datacrédito... Los amo. A la jefe que ya me había dicho sin querer que me habían traído una torta y por eso no estaba tan sorprendido... Gracias".

A lo largo de la transmisión del Viernes Locochón, el humorista recibió mensajes por por parte de sus compañeros de trabajo y familiares, tal es el caso de Orlando, su mecánico; así como también de su hermana Claudia Patricia Quintero, Cuervo, Don Jediondo y más colegas del medio del espectáculo.

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