Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Premios Óscar
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cuándo cumplió años Boyacoman y cómo lo celebraron los presentadores de 'Día a Día' - CaracolTV

Boyacoman cumplió 45 años este 13 de marzo de 2026. Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Carolina Soto aprovecharon la transmisión en vivo para jugarle una broma, tal como él lo hace normalmente.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner DÍA A DÍA DK

En 'Día a Día' fingieron que habían olvidado el cumpleaños de Boyacoman: así reaccionó

El destacado humorista cumple 45 años en este 2026. Sus compañeros de trabajo aprovecharon la transmisión en vivo para jugarle una broma, tal como él lo hace normalmente.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Así celebró Boyacoman su cumpleaños en el programa matutino 'Día a Día'.