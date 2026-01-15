María C. llamó "chismoso y bocón" a Leo del 'Desafío' en plena transmisión de 'Día a Día'

Este 15 de enero, la exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI' fue la invitada especial a 'Día a Día', por lo que tuvo la posibilidad de reaccionar en vivo al capítulo 114 del reality de los colombianos. Durante la transmisión, la joven no dudó en referirse acerca de la percepción que tiene de la amistad de Leo y Zambrano, la cual se fortaleció durante el break que tuvo lugar antes de la Carrera por Colombia.

Mira también: Dónde ver los capítulos del 'Desafío del Siglo XXI' en Colombia: completos y gratuitos



Qué dijo María C. sobre Zambrano y Leo, del 'Desafío'

El comentario de la Súper Humana surgió luego de que Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carlos Calero y Carolina Soto reaccionaran al encuentro de los deportistas en la Suite ditu y de la conversación que sostuvo Isa respecto a su amorío con el atleta olímpico. Soto aprovechó para destacar la amistad entre los competidores, lo que rápidamente generó malestar en la exreina de belleza.



"Es que ustedes como que los quieren, yo con los dos no voy. Ni con Leo tampoco. Digamos que si hablamos de la amistad como valor entre ellos dos, sí, pero ellos dos como personas cero", comentó.

Mira también: Isa revela por primera vez por qué terminó con Zambrano del 'Desafío'





Posteriormente, decidió enfocarse en Leo:"Todo el tiempo Leo ha sido una persona que habla, podríamos decir que es el chismoso, es muy bocón, a veces es muy grosero. Yo no compagino con eso", añadió durante la transmisión en vivo.

Publicidad

Asimismo, indicó que no ha tenido algún problema directamente con Zambrano, pero agregó que sí ha analizado lo suficiente su comportamiento para identificar que no está de acuerdo con algunos de los gestos que ha tenido.

Mira también: Qué pasó en la Suite ditu entre Zambrano y Leo del Desafío: “Me enamoré de este man”

Publicidad

"Les falta mucho como personas, mucho como hombres, yo con ellos no", concluyó.

María C. hizo parte de Omega en el 'Desafío del Siglo XXI' y llamó la atención por su sentido del humor y, adicionalmente, por su desempeño en algunos Boxes. Tras su eliminación, aseguró que había dejado que Myrian, su amiga, le ganara en el Box Negro.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.