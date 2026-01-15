Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Por qué María C., del 'Desafío 2025', no se lleva bien con Leo y Zambrano - CaracolTV

María C. visitó el set de 'Día a Día' y confesó que no tiene una buena relación con Leo y Zambrano, llamando al primero "bocón y chismoso". Esta fue su declaración.

Banner producción Desafío XXI DK

María C. llamó "chismoso y bocón" a Leo del 'Desafío' en plena transmisión de 'Día a Día'

La llanera les contó a los presentadores del matutino por qué no termina de llevarse bien con los dos jugadores que continúan en la competencia. Estas son sus razones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Qué dijo María C. en 'Día a Día' sobre su relación con Leo y Zambrano.