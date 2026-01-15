'Aventurero en el cielo', canción para Yeison Jiménez en su homenaje: letra completa

'Aventurero en el cielo': letra de la canción de Yeison Jiménez

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo. Voy a sacar el mejor.

Una despedida con farra. No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya en el cielo está en su mejor caballo.

Qué faltas en mí, parcero. No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando. Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué día es hoy? Ayer fue tu última farra.

Y hoy Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan guaro.

Y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Que retumbe aventurero allá en el cielo.

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor.

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor. Vamos a escuchar a Yeison, que se curó allá en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Qué falta va a hacer mi parcero. No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, caballo y de sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué día es hoy? Ayer fue tu última farra y hoy Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan guaro, y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Que retumbe aventurero allá en el cielo que acá en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

La historia detrás de 'Aventurero en el cielo' para Yeison Jiménez

La canción fue lanzada en la segunda mitad del homenaje póstumo dedicado a Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente de avioneta, el cual se realizó el pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá. La iniciativa de componer una canción y dedicársela al joven fue de Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, quienes invitaron a otros exponentes del género popular a participar, tal es el caso de Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate y Sebastián Ayala.



De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol el pasado 13 de enero, dentro de los planes del homenaje estaban: "Grabarán un video, un tema que reunidos le compusieron anoche (12 de enero) luego de la misa íntima de despedida".

