Letra completa de 'Aventurero en el cielo' para Yeison Jiménez en su homenaje - CaracolTV

Durante la segunda mitad del homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, varios artistas de música popular interpretaron 'Aventurero en el cielo', canción compuesta y grabada días después de su deceso.

'Aventurero en el cielo', canción para Yeison Jiménez en su homenaje: letra completa

Pipe Bueno y Ciro Quiñonez fueron quienes tuvieron la iniciativa de componer y grabar una canción dedicada al artista de música popular que falleció el pasado 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de ene, 2026
Letra completa de 'Aventurero en el cielo', canción dedicada a Yeison Jiménez en su homenaje.