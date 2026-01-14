En vivo
Funeral de Yeison Jiménez EN VIVO en el Movistar Arena de Bogotá - CaracolTV

🔴Homenaje a Yeison Jiménez EN VIVO en el Movistar Arena: último adiós al artista

Este 14 de enero se realiza el homenaje al cantante de música popular que falleció el 10 de enero en medio de un accidente de avioneta. El encuentro va de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

Por: Marianella Chavarro CastroPeriodista 
Actualizado 14 de ene, 2026
Minuto a minuto del homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá.
  • 11:29 a. m.
    Colegas se despiden a puerta cerrada

    De acuerdo con información de Pulzo, los cantantes invitados al homenaje se reunieron antes de la apertura de puertas y participaron en una eucaristía presidida por el padre Chucho.

  • 11:14 a. m.
    Fans desde temprano en el Movistar Arena

    Alrededor de 300 personas hicieron fila desde temprano a las afueras del Movistar Arena en espera de la apertura de puertas, programada para las 12:00 p.m.