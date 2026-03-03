Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser empresaria para trabajar con Ryan Castro

Luisa Rey construye su camino en la música a partir de su experiencia como empresaria. Desde esa labor desarrolla estrategias para posicionar su nombre en distintos escenarios y decide vincular su faceta profesional con su proyecto artístico. En varios eventos en los que participa como organizadora o gestora, acuerda presentaciones musicales en las que reduce sus honorarios con el fin de obtener un espacio para cantar frente al público asistente.

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene trayectoria como telonera de Yeison Jiménez



Así pasó Luisa Rey de ser empresaria a cantante

Esa dinámica le permite ampliar su red de contactos y presentarse en diferentes espacios. Durante esas intervenciones, asistentes y organizadores identifican su capacidad vocal y la convocan a nuevos encuentros. A partir de allí inicia una gira en distintos escenarios, lo que marca un avance en su proceso como intérprete.



Con ese recorrido llega a compartir tarima al abrir conciertos de Ryan Castro y Kevin Roldán. Estas participaciones la ubican ante públicos numerosos y le permiten fortalecer su experiencia en espectáculos de mayor formato. En cada presentación asume el rol de artista invitada encargada de iniciar el evento, lo que le da visibilidad dentro de la industria musical.

Además de los escenarios presenciales, encuentra en las redes sociales un canal para impulsar su carrera. A través de plataformas digitales comparte interpretaciones, composiciones propias y contenido relacionado con su proceso creativo. La interacción con los usuarios le permite ampliar su audiencia y consolidar una comunidad que sigue su trabajo. En ese entorno no solo se presenta como cantante, sino también como autora de sus canciones, mostrando una faceta adicional dentro de su proyecto artístico.



Publicidad

Su participación en el programa 'A Otro Nivel' representa un nuevo paso en su trayectoria. Al presentarse ante los jurados, obtiene dos flechas verdes por parte de Gian Marco y Felipe Peláez, resultado que le permite avanzar en la competencia. Con esa decisión, se integra oficialmente al grupo de concursantes que continúan en el formato.

Ahora forma parte de la siguiente etapa del programa, donde tiene la posibilidad de integrar uno de los cuartetos establecidos por los mentores. En este espacio enfrenta nuevos retos musicales y participa en dinámicas diseñadas para evaluar diferentes habilidades interpretativas. Su ingreso al concurso amplía el alcance de su proyecto y la expone a una audiencia televisiva que sigue cada fase del proceso.

Publicidad

De esta manera, Luisa Rey combina su experiencia empresarial con su desarrollo artístico, utilizando contactos, escenarios y plataformas digitales para consolidar su presencia en la música y avanzar dentro de la competencia.

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ fue corista de Karol G y tiene una colaboración con Pipe Calderón

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

