Desafío Siglo XXI
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Luisa Rey de ‘A Otro Nivel’ telonera de Ryan Castro - CaracolTV

Luisa Rey aprovechó su talento como empresaria para crear relaciones que la llevaran a darse a conocer como cantante y con ello lograr que miles de personas fueran testigos de su habilidad vocal.

Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser empresaria para trabajar con Ryan Castro

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 3 de mar, 2026
