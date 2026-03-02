Publicidad

Daela de ‘A Otro Nivel’ tiene trayectoria como telonera de Yeison Jiménez - CaracolTV

Al ascensor del programa llega Daela, cantautora. Con su trayectoria y talento musical ha logrado compartir escenario con Yeison Jiménez, además de componer una canción como respuesta a Grupo Firme.

A OTRO NIVEL banner DK

Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene trayectoria como telonera de Yeison Jiménez

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 2 de mar, 2026
Telonera de Yeison Jimenez.jpg