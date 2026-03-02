Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene trayectoria como telonera de Yeison Jiménez

Daela llega a 'A Otro Nivel' desde Medellín. Se presenta como cantautora y exponente del género regional urbano. Desde temprana edad participa en concursos musicales y en distintos eventos locales, espacios en los que empieza a construir su proceso artístico. Con el paso de los años amplía su recorrido y hace parte de giras por diferentes ciudades de Colombia, llevando su propuesta a diversos escenarios.

En su trayectoria figura la experiencia de ser telonera de Yeisón Jiménez, con quien comparte escenario ante públicos multitudinarios. Esa participación le permite consolidar su presencia dentro del circuito del género popular y fortalecer su proyección como integrante de una nueva generación femenina en este estilo musical.

Además de su trabajo en tarima, Daela desarrolla una estrategia digital que impulsa su visibilidad. En la red social TikTok alcanza nueve millones de reproducciones con un cover, cifra que amplía el alcance de su nombre y la conecta con nuevas audiencias. A partir de ese impulso, continúa publicando contenido y promocionando su música en plataformas digitales.



Esta es la canción de Daela en respuesta a Grupo Firme

Entre sus lanzamientos se encuentra el sencillo “La Pérdida”, una canción que circula en redes sociales y que aborda la historia de una mujer que enfrenta una relación marcada por conflictos. En la narrativa, la protagonista decide terminar el vínculo y posteriormente el hombre intenta regresar. El tema surge como respuesta a “Qué Onda Perdida” de Grupo Firme, propuesta que Daela toma como punto de partida para desarrollar su propia versión de la historia desde otra perspectiva.

“La Pérdida” se posiciona en entornos digitales y se convierte en una de las canciones más asociadas a su nombre. Con esta producción, la artista refuerza su identidad como compositora y continúa explorando el regional urbano, género en el que combina elementos tradicionales con sonidos actuales.

Ahora, Daela ingresa al escenario de A Otro Nivel, donde busca mostrar su proceso musical ante los jurados y el público del programa. Su paso por conciertos, giras y plataformas digitales forma parte del recorrido que presenta en esta nueva etapa. En el ascensor del formato televisivo expone su experiencia previa y su interés por ampliar su alcance dentro de la industria musical.

