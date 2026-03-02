Publicidad

Participante de ‘A Otro Nivel’ se divide entre la mecánica y la música - CaracolTV

JuanK García es un artista versátil y no solo en las técnicas de canto, sino que, además de su talento en la música, él junta sus dos pasiones: mientras arregla vehículos y maquinaria, crea melodías.

Participante de ‘A Otro Nivel’ se divide entre la mecánica y la música

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de mar, 2026
