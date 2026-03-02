Participante de ‘A Otro Nivel’ se divide entre la mecánica y la música

Juan Carlos García Vergel, conocido artísticamente como Juank García, llega a 'A Otro Nivel' con una historia construida entre motores y escenarios. Es mecánico automotriz por enseñanza de su padre y cantante por vocación. Desde Santander, Colombia, combina su trabajo en el taller con la interpretación de música popular colombiana y latina.

Así es como JuanK García convina la mecanica y la música

Durante el día trabaja reparando vehículos y maquinaria. En ese espacio, mientras revisa motores y herramientas, también desarrolla ideas musicales. Afirma que en el taller surgen melodías que luego transforma en canciones. La mecánica representa una tradición familiar y una fuente de sustento, mientras que la música ocupa un lugar central en su proyecto de vida.



Juank García decide presentarse a 'A Otro Nivel' después de más de 15 años esperando una oportunidad como esta. Su participación responde a un objetivo personal y familiar. Señala que no solo cumple un sueño propio, sino también el de sus padres, quienes acompañan su proceso desde los inicios. En el escenario busca representar a los mecánicos del mundo, llevando una historia ligada al trabajo manual y al esfuerzo cotidiano.

Su propuesta musical se enfoca en la música popular colombiana y otros géneros latinos. En el programa demuestra versatilidad al interpretar distintos estilos, adaptándose a las exigencias de cada presentación. Esta capacidad le permite explorar registros variados y asumir nuevos retos dentro de la competencia.





Tras su audición, se dirige al jurado, donde se encuentra el cantautor peruano Gian Marco. Allí le expresa que desde pequeño escucha sus canciones y que esperaba conocerlo desde hace mucho tiempo. Ese momento marca un encuentro entre la admiración de infancia y la experiencia actual en el escenario del programa.

La historia de Juank García se construye en paralelo entre el taller y la tarima. Mientras ajusta piezas y revisa motores, también organiza letras y melodías. Su rutina integra ambas actividades sin separarlas, convirtiendo cada jornada laboral en un espacio creativo.

En A Otro Nivel, el participante presenta una identidad que une oficio y arte. Su paso por la competencia refleja años de preparación, presentaciones y trabajo constante fuera de cámaras. Desde Santander proyecta su música hacia nuevos públicos, manteniendo su labor como mecánico y fortaleciendo su camino como cantante dentro del formato televisivo.

