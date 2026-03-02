El mecánico amigo de Jessi Uribe y más participantes que pasaron las audiciones de ‘A Otro Nivel’

En el escenario de 'A Otro Nivel' inicia una nueva jornada de audiciones con la llegada de Luis Felipe, conocido como el príncipe del despecho. Es el primero en ingresar al ascensor y presentarse ante el jurado conformado por Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez. Tras su interpretación, recibe las tres flechas verdes que le aseguran su paso a la siguiente fase. Los jurados resaltan su manejo de la voz y la respiración durante la presentación.

La siguiente en subir al escenario es Isa Fyah, artista que ha trabajado con referentes de la industria como Pitbull, Pipe Calderón, Karol G y Kevyn Roldán. Luego de su audición obtiene el cupo en la competencia. Al escuchar la decisión del jurado, reacciona con llanto y se abraza con sus familiares, quienes celebran el resultado desde el público.

Sergio David continúa la jornada. En su trayectoria ha trabajado junto a Alex Campos y Tercer Cielo, entre otros artistas del género cristiano. Tras su presentación, los jurados le indican que el tono ronco de su voz le aporta versatilidad dentro de la competencia. Con la decisión favorable, asegura su permanencia en el programa.





Luego es el turno de Eliana, quien ha hecho parte del coro de la ópera y se desempeña como bailarina de danza contemporánea. Ahora asume el reto como cantante solista. Después de su interpretación, el jurado destaca su capacidad vocal y le señala la importancia de continuar su formación para evitar excesos técnicos en el escenario. Con el aval de los tres expertos, avanza a la siguiente etapa.

Daela también logra su paso. La artista fue telonera de Yeison Jiménez y cuenta con el sencillo “La Pérdida”, compuesto como respuesta a “Que Onda Perdida” de Grupo Firme. Tras su audición, recibe la recomendación de explorar otros géneros y prepararse para asumir distintos retos musicales dentro del formato.

La jornada cierra con Juank García, cantante y mecánico de profesión. En su taller encuentra inspiración para componer melodías y desarrollar su proyecto artístico. En el escenario obtiene dos flechas verdes por parte de Gian Marco y Felipe Peláez, resultado que le permite ingresar a la competencia.

Así, seis participantes aseguran su lugar en la siguiente fase del programa, mientras sus familiares también se convierten en protagonistas al acompañarlos y buscar la atención del jurado desde el estudio.

