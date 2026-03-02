Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 2 marzo: capítulo 9- CaracolTV

Seis participantes obtienen un cupo en la competencia. Además, no solo ellos demuestran su talento, sino que sus familiares aprovechan el momento para llamar la atención de los jurados.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

El mecánico amigo de Jessi Uribe y más participantes que pasaron las audiciones de ‘A Otro Nivel’

Seis participantes obtienen un cupo en la competencia. Además, no solo ellos demuestran su talento, sino que sus familiares aprovechan el momento para llamar la atención de los jurados.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 2 de mar, 2026
Comparta en:
Audiciones (3).jpg