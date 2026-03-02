Así luce hoy actor que hizo de Alfalfa en 'Pequeños Traviesos': vive en pobreza voluntaria

Uno de los actores más recordados de los 90 es Bug Hall, quien llegó a participar en producciones como 'Los Detectives', 'American Pie', 'La Familia Stupid', 'Somos los peores', 'Querida, nos hemos encogido' y 'Pequeños Traviesos'. En esta última cinta dio vida a Alfalfa; se trata de una comedia infantil de 1994 dirigida por Penelope Spheeris que narra la historia del Club de Machos Antimujeres, una organización de niños que se ve en riesgo luego de que el pequeño se enamore de Darla.

Hall nació el 4 de febrero de 1985 en Texas, Estados Unidos. Tiene 41 años y, aunque hoy en día hay información visible en las plataformas digitales sobre su vida personal, ha tratado de mantenerse lo más alejado posible del mundo del espectáculo.

Por qué el actor que hizo de Alfalfa en 'Pequeños Traviesos' vive en pobreza

El declive de la carrera del intérprete de Alfalfa inició en 2020 cuando fue arrestado por posesión de sustancias ilícitas al inhalar aerosol en el basurero de un hotel. Según indicó, para ese entonces llevaba aproximadamente 15 años sobrio.

Se sabe que a partir de allí, el actor tomó la decisión de donar gran parte de los recursos económicos que obtuvo en su extensa trayectoria artística y donarlos para hacer unos votos de pobreza, apostando de esta forma por un estilo de vida autosostenible en una granja ubicada en Arkansas, Estados Unidos.





Tiene una esposa y cinco hijos; ambos han optado por darles a los niños educación impartida en casa, de manera que no apuestan por el colegio y la universidad. Hall se califica como un católico extremista y se mantiene alejado de las plataformas digitales. Además, detalla que en caso de presentar algún problema económico planea trabajar en oficios como la carpintería o empleos esporádicos.

Recientemente, generó polémica en las plataformas digitales al calificar a su hijo como el "heredero" y tratar a sus hijas como "lavadoras de loza". Aunque después aclaró que se trataba de una broma que tuvo mucha más trascendencia de la que esperaba, en redes sociales lo siguen juzgando tanto por el comentario como por el entorno en el que está criando a sus hijos.

