Cómo se ve hoy Bug Hall, Alfalfa en 'Pequeños Traviesos', y por qué vive en pobreza

Bug Hall, quien hizo parte de 'Pequeños Traviesos' cuando era un niño, donó la mayor parte de sus recursos y ahora lleva un estilo de vida autosostenible en compañía de su esposa y sus cinco hijos.

Así luce hoy actor que hizo de Alfalfa en 'Pequeños Traviesos': vive en pobreza voluntaria

Bug Hall se retiró del mundo del entretenimiento en 2020 tras ser detenido por las autoridades y decidió mantener una vida familiar encaminada en lo que él mismo llama un catolicismo extremo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de mar, 2026
Esta es la razón por la que Bug Hall, intérprete de Alfalfa en 'Pequeños Traviesos', hizo votos de pobreza.