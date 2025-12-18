Actor que interpretó a Frijolito en 'Amarte Así' cumplió 27 años: así se ve hoy en día

Uno de los niños más recordados de la televisión colombiana y latinoamericana es Frijolito, el personaje de 'Amarte así'. Esta producción mexicana narra la historia de Ignacio y Margarita, dos jóvenes que pasan una noche de pasión y conciben un hijo. El menor crece sin saber de la existencia de su padre; sin embargo, años después se reencuentran y crean una estrecha relación sin saber el lazo biológico que los une.

El elenco está conformado por Litzy Domínguez, Mauricio Ochmann, Roberto Mateos, Carla Peterson, Tina Romero, Diego Olivera, Marita Ballesteros, Édgar Vivar, y Alejandro Felipe Flores, quien precisamente le dio vida al pequeño cuando tan solo tenía 7 años y dio vida a este memorable personaje.



Cómo se ve en la actualidad Frijolito de 'Armarte así'

Este 18 de diciembre, el joven cumple 27 años. Nació en Villahermosa, México, y se crió en el mismo país. Es hijo de Mary Carmen López y Alejandro Flores. Desde temprana edad desarrolló un gusto por las cámaras, la actuación y el mundo del entretenimiento, por lo que tuvo la posibilidad de participar en otros proyectos como 'La bandida', 'Hasta que te conocí', 'Por siempre mi amor', 'Corazón salvaje', 'La viuda de blanco', entre otros.

Asimismo, ha estado en capítulos unitarios de 'Como dice el dicho', uno de los proyectos más famosos de la cultura mexicana.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 70 mil seguidores y constantemente comparte contenido relacionado a su faceta actoral y también a las canciones que ha saco desde que se lanzó a la industria musical. En su canal de YouTube se destacan temas como 'Pégate más', 'Sin sentimientos' y 'Me Llama'.

A diario recibe mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que le expresan su admiración por el trabajo que ha desempeñado desde que es un niño: "El mejor actor y cantante. Cuerpaso bien formado, 💪💪💪👌🔥 qué perfecto", "Tan lindo que era Frijolito 🥰🤭😆", "Hermosura de hombre, saludos cordiales, excelente día ❤️❤️🔥🔥", "Está como muy chacalosito, ¿no?", "La verdad para mí sigues siendo ese chico hermoso del que me fleché desde hace años😂❤️😍", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

