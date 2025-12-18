Publicidad

Alejandro Flores, intérprete de Frijolito en 'Amarte así', cumplió 27 años - CaracolTV

Alejandro Felipe Flores actuó en 'Amarte así' cuando tan solo tenía siete años. Dos décadas después de que se lanzara la exitosa producción, el joven sigue sonando en la industria del entretenimiento.

Actor que interpretó a Frijolito en 'Amarte Así' cumplió 27 años: así se ve hoy en día

Alejandro Felipe Flores, recordado por su participación en la producción lanzada en 2005, ahora se desempeña también como cantante. Así ha cambiado estos 20 años.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de dic, 2025
Niño que interpretó a Frijolito en 'Amarte así' cumplió 27 años este 18 de diciembre.