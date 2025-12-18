Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Yina Calderón cantando en vivo e imitando a La Tigresa del Oriente - CaracolTV

Yina Calderón cantó 'Ocuparon tu lugar' a capela. Sus hermanas se rieron de su desempeño, la compararon con 'El Agropecuario' (ex de Aida Victoria Merlano) y La Tigresa del Oriente.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Yina Calderón cantando: imitó a Tigresa del Oriente y la compararon con 'El Agropecuario'

La influenciadora cantó a capela en medio de una transmisión en vivo. Sus hermanas no dudaron en reírse de su técnica vocal y recordarle por qué no triunfó en la industria musical.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Yina Calderón cantó en medio de una transmisión en vivo e imitó a La Tigresa del Oriente.