Yina Calderón cantando: imitó a Tigresa del Oriente y la compararon con 'El Agropecuario'

La creadora de contenido digital que dejó plantada a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 volvió a ser noticia en las plataformas digitales luego de que participara en un vivo junto a sus hermanas en el que terminó cantando a capela. La influenciadora interpretó la canción 'Ocuparon tu lugar' que sacó en su canal de YouTube el 7 de marzo de 2019.

La intervención musical de la joven fue tomada con gracia por sus hermanas, que no dudaron en compararla con Juan Tejada, la expareja sentimental de Aida Victoria Merlano y el padre de Emi.

"De los mismos creadores de 'El Agropecuario'", comentaron, a lo que ella contestó tajantemente: "Oiga Leonela, déjeme que voy a llegar al coro, no me interrumpa".

Al ver que su propia familia la criticaba diciendo que sus errores vocales eran el motivo por el que no triunfó en la industria musical, Calderón se defendió con buen sentido del humor, argumentando que la canción casi llega al millón de reproducciones. Adicionalmente, recordó que hace poco colaboró para un tema musical de 'La Toxicosteña'.



El tema de conversación no terminó allí, pues sus familiares aprovecharon el espacio para mencionar que debía unir su talento al de La Tigresa del Oriente, quien recientemente se volvió tendencia por aparecer en 'La Premier', el video con el que Karol G hizo una recopilación de las canciones de su más reciente álbum 'Tropicoqueta', a excepción de 'Verano Rosa' junto al cantante paisa Feid.

Lejos de molestarse, Calderón empezó a imitar a la artista, recordada por su particular estilo y también por temas musicales como 'En tus tierras bailaré', 'El baile del calamar', 'Nuevo amanecer', 'Con altura', entre otros.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su intervención musical no se han hecho esperar: "Qué bonita interpretación, esperamos no volverla a escuchar", "No tiene nada de gracia", "Está en el top 1 de canciones que no debes escuchar", "Apenas para que haga un dúo con 'El Agropecuario'", "Se quedó calentando", "Mis oídos me duelen", "La intención es lo que cuenta", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.