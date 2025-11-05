'El Niño Exitoso' de Internet ya pasó la mayoría de edad: así se ve en la actualidad

Con frecuencia, los usuarios de Internet conocen casos de personas que se vuelven famosas por nobles causas, pero también por razones insólitas. En 2007 se viralizó el caso de Sammy Griner, quien fue fotografiado cuando tan solo era un bebé mientras disfrutaba de un paseo por la playa.

Pese a que la familia del niño pensó al inicio que este reconocimiento únicamente les serviría para divertir a millones de personas, con el tiempo se percató de que fue un puente para lograr que el padre del pequeño recibiera una cirugía que estaba esperando desde hace años para mejorar su calidad de vida.

Justin Griner, el papá de Sammy, llevaba seis años sometiéndose a diálisis diarias después de haber sufrido una insuficiencia renal. Según informaron para varios medios de comunicación, el meme les ayudó a recaudar fondos para la cirugía, ahorrando la cifra de más de 100 mil dólares.

Cuando se enteraron que había un riñón disponible, iniciaron los trámites para someterse al procedimiento que finalmente tuvo lugar en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, en 2015.



Cómo luce en la actualidad Sammy Griner 'El Niño Exitoso' de Internet

Griner cumplió a mediados de septiembre 19 años, por lo que festejó esta fecha especial con un carrete de fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Allí permanece muy activo, pues acostumbra a publicar fotos en compañía de su prometida, muestra su pasión por el arte y la música, y presume también de los planes que realiza en compañía de sus amigos y sus mascotas.

A diferencia del 2007, el joven ahora luce el cabello largo y completamente oscuro. Adicionalmente, accedió a dejarse la barba y se caracteriza por llevar un estilo alternativo.

Con frecuencia recibe mensajes por parte de los usuarios de Internet, que recuerdan con cariño la icónica foto que le tomaron en sus primeros meses de vida: "Deberías hacer una recreación adecuada de este meme", "Eres mi héroe", "Está demasiado cambiado, no lo reconocía", "Pasó de rubio a moreno con en un par de años", "¿Esto es real? No se parece en nada a aquel bebé", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.