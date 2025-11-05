Miss México confirmó que continúa compitiendo en Miss Universo: "Yo no soy una muñeca"

El nombre de Fátima Bosch se volvió tendencia el pasado 4 de noviembre luego de que se viralizara en redes sociales un video en donde se aprecia el altercado que sostuvo con Nawat Itsaragrisil, alto directivo de Miss Universo 2025, mientras estaban en una reunión pública con otras candidatas y medios de comunicación.

Luego de recibir insultos en su contra al ser calificada como "tonta y cabeza hueca" por el hombre, la reina concedió una entrevista en donde le envió un contundente mensaje de empoderamiento a su país:

"Aquí estoy, no tengo miedo de lazar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar. Estamos en el Siglo XXI yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí para hacerle una voz a todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas", señaló, confirmando de esta forma que continúa en competencia.



Bosch ha recibido el apoyo de reinas de todo el mundo y también de varios usuarios de Internet.

"Le diré a mis hijos que ella fue el sinsajo", "Lo dijo y lo cumplió 'VOY A USAR MI VOZ'", "'Tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar”'👏🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼", "No tenemos reina, tenemos REINOTAAAA. Que bárbara. MUY bien Fátima 😍👏🏽 una verdadera MISS UNIVERSE en potencia, que no sólo da discursos genéricos; sino que ACTÚA y alza la voz ante la injusticia, se necesitan ovarios, y ella los tiene BIEN PUESTOS. BRAVO REINOTA 😍🇲🇽👑", son algunos de los mensajes que se destacan.



Quién es Fátima Bosch, Miss México 2025

Es una modelo y diseñadora de modas originaria de Teapa, Tabasco. La mujer marcó historia en el certamen de belleza que se realizó en 'El País Azteca' al convertirse en la primera tabasqueña en tomar la banda, quedando coronada en septiembre de 2025.

Tiene 24 años, ganó la corona en la final nacional que se llevó a cabo en Jalisco y se ha apoderado de temas de interés social.

"El México que yo quiero para el futuro es un país donde la educación y la salud de calidad sean un derecho, no un privilegio, donde las mujeres podamos salir a la calle sin miedo, donde ningún niño tenga necesidad de renunciar a sus sueños", mencionó en su discurso de elección y coronación.