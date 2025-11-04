En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Qué se sabe sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid: aumentan los rumores

Qué se sabe sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid: aumentan los rumores

En junio de 2023, la pareja confirmó que se encontraba en una relación luego de aparecer tomados de la mano antes de un espectáculo del paisa en Miami, Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad