Qué se sabe sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid: aumentan los rumores

Los artistas de música urbana más importantes del momento se encuentran envueltos en múltiples rumores de supuesta ruptura creados por sus propios admiradores. Las especulaciones han tomado más relevancia debido a las recientes apariciones públicas de la intérprete de 'Cairo', 'Gatúbela', 'Oki doki' y 'Mientras me curo del cora'.

Por qué dicen en redes que Karol G y Feid terminaron su relación

A pesar de que mantuvieron su relación privada y fuera de la mirada del público, los artistas dejaban ver en algunas colaboraciones y publicaciones en redes sociales que estaban disfrutando de las mieles del amor. De hecho, durante el lanzamiento del álbum 'Tropicoqueta', el 'Ferxxo' se mostró emocionado del proyecto en el que su pareja había estado trabajando durante meses e incluso años.



Sin embargo, recientemente no se han visto interacciones entre ambos en las plataformas digitales, a pesar de que aún se siguen mutuamente en sus cuentas de Instagram.



Recientemente, Carolina Giraldo fue el show principal del Victoria's Secret Fashion Show, estuvo en la portada de Vogue, hizo una colaboración con Diesel, lanzó su marca de tequila 200 copas y celebró el Día de Muertos en México; sin recibir, al parecer, ningún comentario de su novio, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Las reacciones ante esta situación no se han hecho esperar: "Me mata la intriga de no saber si sigue con Feid, Dios mío", "¿Pero todavía sigue con Feid o ya no?", "No podría soportar si terminaron", "Ellos son demasiado bellos. Me preocupa que hace rato no salen juntos, ¿será que ya no van más?", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

El 2025 ha sido un año cargado de éxitos para la cantante de reguetón, pues ha tenido la oportunidad de brillar en importantes eventos a nivel internacional, tal es el caso de la presentación que tuvo en el programa de Jimmy Fallon, el show de medio tiempo de la NFL en Brasil y el espectáculo que brindó en la Plaza de San Pedro en el Vaticano (en el marco del evento Grace for the world) junto a Andrea Bocelli.