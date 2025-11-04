Por qué Carolina Cruz está ausente de 'Día a Día' y desde cuándo dejó el set de grabación

La modelo se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la farándula en Colombia gracias a su extensa trayectoria y la cercanía que tiene con su público cada vez que se conecta al programa de Caracol Televisión en las mañanas. Recientemente, la también empresaria apareció en sus redes sociales para mostrar el motivo por el que está ausente de las pantallas de Caracol Televisión.

Mira también: Gesto de Potro en el ‘Desafío’ maravilló a Carolina Cruz y a Carolina Soto: “Es divino”



Por qué Carolina Cruz no está en 'Día a Día'

La última aparición de Cruz en la pantalla fue el pasado 31 de octubre, cuando los presentadores se reunieron para festejar no solo el Viernes Locochón, sino también Halloween. Vestidos de los años 70 y 80, los conductores del formato demostraron una vez más que son unos grandes admiradores de este tipo de festividades.



Cruz salió a vacaciones este 4 de noviembre, por lo que apareció en sus redes sociales para presumir de el viaje de ensueño que está disfrutando en compañía de Jamil Farah, su pareja sentimental. Ambos se encuentran en España, más específicamente en Madrid y Barcelona, en lo que parece ser su primera visita junto a este mágico país.



Publicidad

"La primera de muchas ❤️🛫🫶🏼", escribió la presentadora el pasado 2 de noviembre en su perfil de Instagram junto a algunas instantáneas en donde se les observa recorriendo las calles, visitando museos e iglesias, degustando la gastronomía y disfrutando de diferentes planes para realizar en pareja.

Mira también: Carolina Cruz le dio consejo a Isa tras conocer el coqueteo de Zambrano y Grecia en el 'Desafío'

Publicidad

Él, por su parte, también ha aprovechado para expresar lo enamorado que se encuentra y lo feliz que está por vivir esta experiencia junto a su compañera de vida: "Mi persona favorita ❤", "Barcelona y ella. ❤️ te amo", escribió.

Mira también: “Somos la familia perfecta”: Carolina Cruz, sobre su relación actual con Lincoln Palomeque

El viaje tuvo lugar luego de que Cruz celebrara junto a sus hijos Marías y Salvador el Día de Brujas, fecha en la que los niños se disfrazaron de dinosaurio y Venon, y tuvieron la oportunidad de festejar junto a sus seres queridos: "Estos días se ha vuelto los más especiales 😍🎃❤️🙌🏼", se lee en el post.

Publicidad

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

