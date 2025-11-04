En vivo
La Venganza
Por qué Carolina Cruz está ausente de 'Día a Día' y desde cuándo dejó el set de grabación

Por qué Carolina Cruz está ausente de 'Día a Día' y desde cuándo dejó el set de grabación

Carolina Soto, Carlos Calero, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas fueron los presentadores del matutino que se conectaron con los televidentes este 4 de noviembre a la transmisión.

