Caracol TV  / Día a día  / Presentadores de 'Día a Día' se disfrazaron de los años 80 y uno se sintió Mercedes Sosa

Presentadores de 'Día a Día' se disfrazaron de los años 80 y uno se sintió Mercedes Sosa

Este viernes 31 de octubre, los conductores del matutino sorprendieron a los televidentes al revivir la época de los 70 y los 80 en el set de grabación. Estos fueron sus atuendos.

Estos fueron los disfraces que se pusieron los presentadores de 'Día a Día' para este Halloween.
Foto: Caracol Televisión/ Jennifer Castañeda.
Foto: Caracol Televisión/ Jennifer Castañeda.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

