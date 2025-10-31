Presentadores de 'Día a Día' se disfrazaron de los años 80 y uno se sintió Mercedes Sosa

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas y Boyacoman iniciaron la celebración de Halloween este 31 de octubre con un especial en 'Día a Día'. La producción fue la encargada de decorar todo el set de grabación como si hubiesen retrocedido el tiempo y se encontraran en una disco.

De qué se disfrazaron los presentadores de 'Día a Día'. Foto: Caracol Televisión.

La primera en robarse la atención fue Gómez, quien lució un mono en colores amarillo verde, azul y gris que se robó toda la atención, pues Pilar Cataño recordó que fue el término "moda disco" se le atribuye a que los diseñadores se basaron en las bolas de disco para poder recrear los atuendos.

Los hombres brillaron al salir al escenario. Calero lució un traje que lo hacía ver idéntico a John Travolta; el chef del programa optó por un traje rojo y el humorista le agregó un tono jocoso a la jornada al aparecer con peluca, abrigo de pieles y varios colores, comparándose de esta forma con una famosa cantante argentina.

"Los movimientos de la moda disco eran muy importantes, la elasticidad en la pista, que la pierna se abriera al igual que el brazo, todo una cosa muy geométrica y para eso tenían que vestirse de lo que hoy se llama la leisure wear, que es toda la moda del gimnasio", señaló Castaño. Con humor, el comediante les respondió: "Yo entiendo todo eso, ¿pero yo por qué estoy vestido de Mercedes Sosa?".

¿Boyacoman se equivocó de disfraz en 'Día a Día'? Foto: Caracol Televisión.

El turno después fue para Cruz que apostó por un enterizo morado con un blazer de lentejuelas, mientras que Soto escogió un vestido plateado con botas de caña alta que le daban un toque divertido a su apuesta visual.

Halloween no solo llegó al set de grabación, sino que también se tomó las principales ciudades de Colombia como Barranquilla, donde se encontraba Rochi Stevenson; Cali, en donde estaba Ana Giraldo lista para la transmisión y Medellín, desde donde se conectó Sandra Posada.

Corresponsales de 'Día a Día' también se disfrazaron para Halloween. Foto: Caracol Televisión.

Las tres corresponsales aparecieron vestidas de acuerdo con la época, pero teniendo en cuenta los climas de las respectivas zonas del país en las que se encontraban.

