Se viene boda: En el 'Desafío' 2025, participante hizo importante anuncio en cámara

Sin duda, uno de los participantes más queridos del reality de los colombianos es el boxeador, quien ha demostrado en más de una oportunidad su calidad humana y resiliencia, según han expresado varios seguidores del programa. El pasado 30 de octubre, el Súper Humano se sinceró sobre su situación sentimental con la deportista olímpica mientras disfrutaban de una velada en la Suite ditu.

De acuerdo con lo expresado por el participante, aunque ya se encontraba comprometido hace dos años, tiene deseos de unirse por fin en matrimonio a Mari Muñoz, su pareja sentimental y la madre de su hija.

"Sabes que es bonito ese día lo que me dijiste, casarme en la iglesia. Me vale que sea en un barrio", expresó el joven, a lo que Mencho le contestó: "Sería lo más bonito. Lo decoran con flores blancas, decoran esa iglesia hermosa, que tú veas a la flaca llegar y tú veas a tu hija atrás llevando las argollas. No, qué lindo. Hágalo, parce, no lo piense", respondió.

Asimismo, la integrante de Gamma le aseguró a su compañero, por experiencia propia, que empiezan a ocurrir cosas buenas en su relación debido a que la pareja cuenta con la bendición de Dios. Convencido, el competidor se dio un plazo máximo para cumplir con su compromiso.

"Me voy a casa a penas salga. Diez días me doy", señaló.



Quién es la prometida de Potro, participante del 'Desafío'

Se trata de María Isabel Muñoz. A pesar de que trata de mantener su vida lo más privada posible, recientemente concedió una entrevista con ditu en donde habló sobre cómo percibe la mala racha que ha enfrentado su novio en el programa. La pareja vive en unión libre, se apoyan en sus proyectos y trajo al mundo a una bebé que se ha vuelto su principal motor.

"Yo he pensado que uno tiene que casarse no pensando en hacerse feliz uno, sino en hacer feliz a la otra persona que ama. Igual si ella piensa igual, ambos van a ser felices", señaló Potro en la Suite.

