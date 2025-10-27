Regaño que le pegó Gio a Potro por gesto con Omega: “No lo hagas, me frustra”

En este capítulo 81 del 'Desafío Siglo XXI', Omega se llevó la victoria en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. En la pista, Gamma empezó con mucha ventaja, pero hubo detalles que afectaron el desarrollo de la situación y por eso no alcanzaron a llegar a la meta.

Qué le dijo Gio a Potro en el 'Desafío'

El equipo liderado por Yudisa se estaba preparando para afrontar el castigo que le iban a imponer y también al chaleco que iban a recibir por parte de su contrincante. Por su parte, Valentina y Potro se sintieron mal por los errores que cometieron durante la pista. Aunque entre todos se apoyaron, Gio aún seguía molesto por lo que ocurrió, y le dijo a su compañera que tenía que mejorar o se iba de la competencia, tras sufrir en un obstáculo.



Posteriormente, cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, está hablando sobre lo que ocurrió en la prueba y cómo los diferentes participantes lucharon hasta el final para poder llegar a la meta. Primero empiezan en Omega, en donde relatan esos momentos de tensión, cuando Tina, por ejemplo, queda atrapada en una malla. Después, cuando Katiuska llora de miedo al no poder pasar un obstáculo.

Por otra parte, Valentina demuestra lo mal que se siente y entre lágrimas no puede dudar expresar lo mal que se siente al saber que su equipo volverá a pisar el Rincón de los Castigos. Ahora bien, tras hablar de esos momentos complejos, Andrea Serna le entrega a Omega el dinero que ganaron y también la suite Ditu.

En aquel instante, Potro aplaude al ver que su contrincante obtuvo dicho premio por ganar la prueba. Es en aquel instante cuando Gio le pide que no aplauda, porque se siente frustrado por no obtener la victoria,

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.