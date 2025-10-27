Novio de Grecia admitió que sí se incomodó con la cercanía de Zambrano en el 'Desafío'

Una verdadera sorpresa se llevó la exintegrante de Gamma en el programa ditu luego de que la producción la pusiera en contacto no solo con Liliana, su madre, sino también con Sergio, su pareja sentimental. Aunque en su paso por La Ciudad de las Cajas había informado que se encontraba en una relación, había hecho todo lo posible por mantener el vínculo alejado de las cámaras.

Qué dijo el novio de Grecia sobre la relación con Zambrano en el 'Desafío'

Inicialmente, el hombre aseguró que él también vivió en carne propia la experiencia del programa no solo porque estuvieron distanciados, sino también porque le dolía ver cómo trataban a la joven y la subestimaban; sin embargo, lo que más llamó la atención de la entrevista fue cuando reveló si llegó a sentir celos al verla a ella durmiendo con Zambrano.



"Siento que cada quien piensa lo que piensa y lo que quiere y si ella en algún momento sintió eso porque necesitaba apoyo o cariño de alguna forma, pues está bien para ella. Ella sabe lo que hace, sabe cómo actúa, digamos que ya está muy grande para uno ponerse a decirle qué debe y qué no debe hacer. Si lo hizo de alguna mala intención, pues mal, pero yo sé que no lo habría hecho con alguna mala intención", explicó.



Asimismo, dijo que era inevitable tener una mezcla de emociones teniendo en cuenta lo enamorado que se encuentra y admitió que tuvo que armarse de mucho valor para confiar teniendo en cuenta los comentarios que hacían en redes sociales sobre el nacimiento de un supuesto amor en el programa de Caracol Televisión con el deportista olímpico.

Finalmente, aseguró que desde el momento uno creyó en las cualidades de su pareja, pues estaba seguro de que tendría un buen rendimiento en el terreno de juego: "El día que yo la llevé para el aeropuerto le dije como hágale desafiante que usted puede, si usted no cree en usted, yo sí creo en usted. Acá voy a estar esperándola como sea que llegue", comentó.

