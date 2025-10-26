Rafa Taibo guarda muñeca que pudo ser usada para brujería en el caso Colmenares

El carismático presentador Carlos Vargas, figura del programa de entretenimiento La Red, visitó la casa del investigador Rafa Taibo, conocido por su pasión por lo paranormal. El encuentro, realizado en el marco de la celebración de Halloween, dejó a más de uno con la piel erizada, pues el lugar está lleno de objetos con historias tan inquietantes como fascinantes.

La propiedad de Taibo, ubicada en un entorno rodeado de misterio, alberga lo que él denomina “elementos detonantes”. Según explicó, muchos de estos artículos le son donados por personas que aseguran sentirse perturbadas por su presencia.

Entre los objetos más curiosos se encuentran dos muñecas que hablan y se mueven solas. De manera divertida, el investigador bromeó al respecto diciendo que eran “las primas de Anabelle”, en alusión a la famosa muñeca del cine de terror.

En el patio, Vargas se topó con una escultura de un buda decapitado, la cual, según Taibo, simboliza la importancia de la espiritualidad en la vida. Este contraste entre lo místico y lo escalofriante caracteriza el estilo del investigador, quien ha dedicado años a estudiar fenómenos sobrenaturales en Colombia.

Una de las zonas más impactantes de la visita fue la mesa repleta de objetos paranormales, cada uno con una historia particular. Entre ellos, destacó un tarrito con un líquido que podría ser sangre, y una muñeca con los ojos llenos de tinta oscura, encontrada dentro de una bolsa negra en el caño del Virrey, el mismo lugar donde fue hallado sin vida Luis Andrés Colmenares.

Taibo también mostró piezas de un manicomio abandonado, las cuales guarda con sumo cuidado debido a las energías que, según él, pueden contener. Durante la grabación, un frasquito rodó solo mientras estaban investigando, un suceso que dejó atónitos a todos los presentes.

El recorrido culminó con la exhibición de una máscara utilizada en rituales para atraer supuestamente demonios, la cual Taibo conserva como parte de su archivo.

Con su característico humor, Carlos Vargas logró equilibrar el ambiente entre lo macabro y lo divertido, mientras Rafa Taibo reafirmó su compromiso de seguir explorando los límites entre la ciencia, la fe y lo desconocido.

