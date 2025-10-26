En vivo
La Red  / Rafa Taibo guarda muñeca que pudo ser usada para brujería en el caso Colmenares

Rafa Taibo guarda muñeca que pudo ser usada para brujería en el caso Colmenares

Carlos Vargas visitó la casa del destacado actor, locutor y narrador español, quien ha estado involucrado por años en experiencias paranormales y ha dado a conocer historias aterradoras al público colombiano.

