Esposa de Santiago Bejarano estuvo en lista de espera para donación de órganos

El reconocido actor Santiago Bejarano, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, abrió su corazón en una entrevista concedida a La Red, donde habló por primera vez de los problemas de salud mental que enfrentó durante uno de los momentos más difíciles de su vida: la enfermedad de su esposa, Julia Salazar.

La mujer fue diagnosticada con deficiencia renal crónica, una condición que la obligó a someterse a un trasplante de riñón. Julia tuvo que esperar dos años en una lista nacional de donantes, ya que el órgano debía ser compatible para evitar su cuerpo, como paciente receptor, lo rechazara.

Durante ese proceso, Bejarano confesó que su salud física también se deterioró. El estrés y la preocupación lo llevaron a perder mucho peso, y fue entonces cuando una doctora le recomendó un tratamiento natural para recuperar fuerzas.

La tempestad cesó cuando le hicieron la cirugía; sin embargo, explicó que los retos no terminaron ahí. Después del trasplante, la pareja deseaba convertirse en padres, pero los intentos biológicos no dieron resultado. Usaron tratamientos, pero tampoco lo lograban.

Decididos a formar una familia, Santiago y Julia optaron por la adopción, un proceso que se extendió por dos años y que, según el actor, volvió a poner a prueba su estabilidad emocional. La incertidumbre lo llevó nuevamente a experimentar episodios de ansiedad y tristeza, hasta el punto de pensar en abandonar todo lo que habían preparado para la llegada del bebé.

Justo cuando estaba a punto de rendirse, llegó la noticia que cambiaría su vida. Cuando se disponía a dejar todo lo que había comprado para la llegada del bebé, se enteró de la llegada de Elisa, su hija.

Santiago Bejarano describe ese momento como una experiencia sanadora. Desde entonces, asegura que no ha necesitado más medicamentos para su salud mental. La llegada de Elisa no solo lo convirtió en padre, sino que también le devolvió la paz interior y la motivación para seguir adelante.

